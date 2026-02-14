松本憲明さん推奨…胸を張る動きを習得できる「スローインドリル」

適切な投球動作は幼少期に身につけたい。“手投げ”など悪い癖がついてしまうと、後に修正するのはなかなか難しく、故障リスクも高まる。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、体幹を使った投げ方習得へサッカーの「スローインドリル」を勧めている。

投球で重要な要素の1つが、胸を張る動き。ステップした時に胸を張り、体を折りたたむようにしてリリースするのが理想だ。胸を張れない投手は球速が上がらなかったり、ボールが抜けやすくコントロールも定まらなかったり、「色々なデメリットがあります」と松本さんは指摘する。

松本さんのお勧めはサッカーのスローインを応用したドリルだ。肩幅よりやや広めで立ち、大きめのボールを頭上に掲げる。次に可能な限り胸を反らし、戻しながらボールを離していく。

注意点は、腰から反らさないこと。腰に負担がかかり怪我をする危険性がある。みぞおちの辺りから体を反らせているか、指導者や保護者はチェックしたい。もう一つのポイントは手先主導にならないこと。胸から動かす感覚が重要になる。手が先に動くとボールは下に飛んでいくので、こちらも要チェックだ。

「体幹を使うからこそボールは速くなります」。張った胸を戻す動きに腕が連動し、ボールが飛んでいく。弓矢をイメージすると、分かりやすいだろう。この動きが、胸を張ってからリリースするまでの形になる。

現代っ子はスマホなどの使用によって体が丸まりがち。胸を反らせない子は、ブリッジなど胸郭を広げる運動をしてから行いたい。胸を張る動きを身につければ球速が上がり、制球も安定する。投球は大きく変わるはずだ。（First-Pitch編集部）