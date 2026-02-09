ÀïÎÏ³°¤«¤éÉü³è¡Ä·Ú¡¹Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö1¿ÍÈ´¤±¤Æ¤ë¡×¡¡¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ÈÇú¸ª¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¾åÎÓ¤Î¹¥Á÷µå¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÃæÆü¡¦¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¤Î¡ÈÇú¸ª¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£DAZN¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¡¢²Æì¡¦ËÌÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£·Ú¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»°ÎÝ¤Ø¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆÏ¤¯Á÷µå¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö1¿ÍÈ´¤±¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢±¦Íã¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¾åÎÓ¤¬¡¢Êáµå¸å¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤ÇÁ÷µå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ¤ß¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»°ÎÝ¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ø¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£·Ú¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¿¤Ó¤Ï°ìµéÉÊ¤À¡£
¡¡¾åÎÓ¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÆü¤Ë²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï134»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.270¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¡¢27ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£º£µ¨¤â¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤é½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÈÇú¸ª¡ÉÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤è¡¡ºòÆü¤Î¥ï¥ó¥Ð¥ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤â1¿ÍÈ´¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ð¥ä¡¼¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾åÎÓ¤µ¤ó¤¬Âº·É¤¹¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Í¡×¡Ö¸ª¶¯¤¤Áª¼ê¤ÎÁ÷µå¤ò¸«¤ë¤Îµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤Á÷µå¤Ë¸«¹û¤ì¤ëÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë