2025年CM出演本数が9社の人気女優・吉岡里帆（33）。放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演する彼女は現在、「ベテラン舞台俳優」と年齢を超えた関係を築いているという──。

吉岡は2015年、連続テレビ小説『あさが来た』（NHK）に出演し、注目を集める。その後、着実に女優としてのキャリアを積み、2017年に出演した『カルテット』（TBS系）での演技が高い評価を受け、数多くのドラマ関連賞を受賞した。同年には「第68回NHK紅白歌合戦」のゲスト審査員を務めている。映画やドラマにCMと、出演オファーが途切れない吉岡の"原点"についてスポーツ紙記者が語る。

「京都出身の吉岡さんは、父親が映像会社を経営していて、幼少期から映画や演劇などが身近な状況で育ちました。そんな彼女は大学時代から役者を目指し、自主映画や小劇場の舞台に立ち続け、バイトを掛け持ちしながら夜行バスで京都と東京を往復していたそうです。こうした長い下積みを経て、トップ女優に成り上がるほどのガッツがあります」

そんな吉岡が「一緒に舞台を立てたことは人生の宝物」と語っているのが女優・渡辺えり（71）だ。舞台関係者が語る。

「劇作家で演出家、女優として舞台に立つ渡辺さんの芝居に取り組む姿勢は厳しく、その指導はときに挨拶の仕方から、食事の作法にまで及びます。そんななか、年齢差が約40ある吉岡さんとはともに旅行へ出かけるほど親密な関係を築いているんです」

2人が初めて会ったのは、2023年の舞台『ガラスの動物園』『消えなさいローラ』だという。

「2022年に放送されたドラマ『しずかちゃんとパパ』で、耳が聞こえない父親と暮らしている娘役を明るく演じた吉岡さんの芝居に感銘して、同舞台で演出を手掛ける渡辺さんが、オファーを出したそうです。それまで面識もなかったといいます。

実際に舞台の稽古が始まり、渡辺さんは、若者視点の意見を積極的に伝えるなどしていた吉岡さんの姿勢に心を打たれ、年齢差を超えて信頼関係が生まれたそうです」（同前）

この舞台をきっかけにさらに親交を深め、2025年3月には能登半島地震復興祈念として行われた吉岡出演の舞台『まつとおね』に、渡辺がお忍びで駆け付けた。

「渡辺さんは東京から石川県七尾市にある『能登演劇堂』に駆け付け、吉岡さんの舞台を観にきました。終演後には吉岡さんらと地元の寿司店に行き、"里帆ちゃんにご馳走になっちゃった"と、うれしそうに動画を撮っていました」（同前）

渡辺との出会いで改めて芝居の素晴らしさに触れた吉岡。2024年に長年所属していた事務所『A-team』の休業が決まり、戸田恵梨香（37）や有村架純（32）らが所属する『フラーム』に移籍している。芸能プロ関係者がその舞台裏について明かす。

「映画やドラマでさまざまな役を演じている吉岡さんですが、売れっ子となった今も、ほぼ毎年のように舞台に出演しています。観客を前にした"芝居"を大切にしているからです。

そんな彼女は移籍に際して『舞台の仕事もずっとしていきたい』という条件を出したそう。舞台の出演料は映像よりも安いことが多いわけですが、舞台への飽くなき情熱を感じさせます」

小劇場から全国の大舞台へと羽ばたいても初心を忘れない吉岡だった。