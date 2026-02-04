警察の取り調べも気にしない？「慰安婦被害詐欺説」を訴える韓国の極右団体代表、少女像撤去求め再び過激主張

日本軍慰安婦被害者を侮辱した疑いを受けている保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表が、韓国警察の取り調べを受けた翌日に再び集会を開き、従来の主張を繰り返した。

キム・ビョンホン氏は2月4日正午ごろ、ソウル鍾路区（チョンノグ）の旧在韓日本大使館近くにある「平和の少女像」前で、少女像の撤去を求める趣旨の集会を行った。

正義記憶連帯（日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯／正義連）が日本軍性奴隷制問題の解決を目指して続けてきた定例の水曜集会に対抗する形の集会で、約10人が参加した。

キム・ビョンホン氏は「正義連と女性家族部が、慰安婦について“日本軍に連れて行かれて虐待され、性暴行を受けた被害者”だと嘘をついている」と声を荒らげた。

また、自身に対する警察の取り調べについても、「1分間（少女像の横で）写真を撮っただけで、未申告集会だとして家宅捜索をする」と不満を示した。

「平和の少女像」（写真＝時事ジャーナル）

キム・ビョンホン氏はネットとリアルを問わず、各所でいわゆる「慰安婦被害詐欺説」を主張してきた人物だ。異例にも李在明（イ・ジェミョン）大統領が自身のX（旧ツイッター）アカウントを通じて「顔は人だが心は獣」「正気を失った死者名誉毀損」などと強い表現で批判し、再び話題の中心となったこともある。

ソウル瑞草（ソチョ）警察署は前日の3日、キム・ビョンホン氏代表を虚偽事実流布の疑いで被疑者の身分として呼び出し、取り調べを行った。

ただ、キム・ビョンホン氏は瑞草署に出頭する際にも報道陣に対し、「日本軍は料金を支払ったのだから正当だ。営業許可を受けて金を稼いだ人たちが何の被害者なのか」と述べ、「慰安婦被害者はいない」と強調していた。

（記事提供＝時事ジャーナル）