ドジャーフェストに出席、報道陣の取材に応じる

ドジャースの佐々木朗希投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。報道陣の取材に応じ、3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場辞退について「特別な舞台でプレーしたい気持ちはありましたし、今回もそうしたかったんですけど、球団の判断でもあるので」と明かした。

ドジャースからはすでに大谷翔平、山本由伸両投手の出場が決まっている。野球日本代表「侍ジャパン」は1月26日にメンバー29人を発表していた。

1年目の昨季は3月19日のカブスとの開幕第2戦でメジャー初登板し、5月3日（同4日）の敵地・ブレーブス戦では5回3失点で初勝利を挙げた。しかし、5月中旬に右肩インピンジメント症候群で戦線離脱。9月下旬の復帰後は救援に回った。

ポストシーズンでは不安定だったブルペン陣の救世主となって、ワールドシリーズ制覇に貢献した。レギュラーシーズンは10試合登板（8先発）して1勝1敗、防御率4.46。ポストシーズンでは9試合に登板して勝敗はつかなかったものの、防御率0.84と好成績を出した。（Full-Count編集部）