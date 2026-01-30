家族葬とは、家族や親族をはじめ、ごく親しい友人など、故人と縁の深い少数の参列者で執り行われる小規模な葬儀のことです。小規模であるため葬儀費用が抑えられるプランも多く、また落ち着いた環境で故人を見送れるなどのメリットがあります。しかし、プランの内容をきちんと把握していないと、予想外の費用増に悩まされるケースも少なくありません。最愛の母を家族葬で弔った50代男性Aさんの事例をもとに、家族葬を選ぶ際の注意点をみていきましょう。

葬儀の半数は家族葬

株式会社鎌倉新書「お葬式に関する全国調査（2024年）」の調査によると、家族葬が50.0％、一般葬が30.1％と、葬儀の半数は家族葬で執り行われています。

また、葬儀費用総額の平均は、家族葬は105.7万円、一般葬は161.3万円。最も回答の多い価格帯は、家族葬では60万円以上80万円未満なのに対して、一般葬では2倍の120万円以上140万円未満と、家族葬は費用を抑えることができるようです。しかし家族葬でも、費用には幅があります。

葬儀にはどのような費用がかかるのか

家族葬、一般葬問わず、葬儀では次のような費用がかかります。

・斎場などの使用料

・葬儀社の人件費など

・遺体搬送車

・棺、ドライアイス

・遺影写真

・祭壇

・霊柩車

・火葬料

・骨壺

・斎場火葬場往復の送迎車

・参列者の食事（通夜振る舞い、精進落とし）、会葬お礼品

参列者の食事代や会葬お礼品代などの上記項目の一部や、遺体安置場の費用、仏式の葬儀での僧侶へのお布施などは、葬儀社の葬儀プランには含まれておらず別途必要です。また各項目の料金も一律ではありません。

家族葬の特色

家族葬のプランの特色としては、参列者を少人数にすることで、食事代や斎場の会場費などの費用を抑えることが挙げられます。

しかし、筆者が調べた葬儀社数社の家族葬のプランには複数の価格帯があり、安価なプランほど、祭壇が小規模だったり、生花の装飾がなかったり、火葬料が別途必要だったりと、プランの費用と内容の確認が必要です。

母が準備していた葬儀プラン

会社員のAさん（56歳）は、同い年の妻とAさんの母親の3人で、東京近郊の実家に住んでいました。Aさんの手取り月収は40万円ほどありますが、2人の子どもは都内に下宿して大学に通っており、家計にゆとりはありません。

またAさんは、10年近く前に父親を亡くしています。その時、Aさん家族は遠方に住んでいたため、母がひとりで葬儀の段取りをしました。

その際、葬儀対応の大変さを痛感した母は、「自分の葬式は規模も費用も抑えた家族葬にしてもらおう」と、ある葬儀社の会員となり、葬式の費用も準備して、その旨をAさんに伝えていたそうです。

Aさんが母の生前準備を“無視”したワケ

父の死から約10年後、ついに最愛の母もこの世を去ってしまいます。Aさんは悲しみをこらえながら、母が決めた葬儀社に連絡して、葬儀の打ち合わせを始めました。

葬儀社の担当者の話では、Bさんが決めていた家族葬のプランは、お通夜から葬儀、初七日の法要までの2日間で会員価格30万円と、確かにお値打ちでした。

しかし、その30万円のプランでは、祭壇に生花の装飾がなく、湯灌も行わないとのこと。Aさんは「それではみすぼらしい。自分が費用を渋ったと思われたくない」と、担当者が提案する内容に変えていきます。その結果、葬儀翌日に届いた請求額は、80万円近くまで膨れ上がったのです。

母の想いに報いればよかった…Aさんの後悔

幸い、Aさんは「預金の仮払い制度（※）」の手続きをしていました。そのため、僧侶へのお布施を含めた葬儀費用は、全額母の預金口座から支払うことができたそうです。

（※）預金の仮払い制度とは……名義人が亡くなり銀行口座が凍結された後、遺産分割協議が成立する前でも、相続人が単独で一定額の預金を引き出せる制度のこと。

「母が亡くなり自分も動揺しているときに、限られた時間で葬儀の内容と費用を冷静に決めるのは至難の業でした。そんな思いをさせたくないと、母は自分の葬式の段取りをしてくれていたのに……母の想いに報いればよかったと悔やんでいます」

Aさんは当時をそう振り返ってくれました。

終活の一環として「自らの葬儀」について考える

Aさんのお母様は、自身の経験をもとにしっかりと準備をしていました。ただ、残された家族はAさんのように、悲しみと混乱のなかで「安っぽい式にしたら可哀想だ」「世間体が悪いのでは」といった心理が働くのも事実です。

だからこそ、単にプランを決めるだけでなく、「なぜそのプランを選んだのか」「派手な式よりも、簡素な式こそが自分にとって一番の供養になる」といった想いを、元気なうちに言葉で伝えておくことが大切でしょう。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員