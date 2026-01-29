フライパン1つで完成する「鶏とホウレンソウのシチュー」。マカロニを入れて食べごたえ満点：山本ゆりさんレシピ
市販のルウを使わずにつくれるのに、まろやかでコクのある味わい。子どもも食べやすい「鶏とホウレンソウのマカロニ入りシチュー」のレシピを、人気料理コラムニストの山本ゆりさんに教えてもらいました。具は好きなものでOK。忙しい日でもすぐにつくれて、お腹もしっかり満たされます。
マカロニ入りのボリューム満点まろやかシチュー
市販のルウがなくてもつくれるお手軽シチュー。具は好きなものでOK！ マカロニを入れるとボリュームが出て、食べごたえのあるひと皿に。
●鶏とホウレンソウのマカロニ入りシチュー
【材料（4人分）】
鶏モモ肉 1枚（300g）
ホウレンソウ 1束（200g）
マカロニ（早ゆでタイプ） 40g
タマネギ 1個
シメジ 1パック（100g）
ベーコン（スライス） 1枚
塩、コショウ 各適量
バター（またはマーガリン） 20g
小麦粉 大さじ4
A［牛乳2カップ（400mL） 水1と1／2カップ（300mL） 顆粒コンソメスープの素 小さじ4（固形なら2個）]
ピザ用チーズ（あれば） 20g
粗びきコショウ（黒・好みで） 適量
【つくり方】
（1） 具材を準備する
タマネギは薄切りに、シメジは石づきを除いてほぐす。ホウレンソウはざく切りにし、フライパンに沸かした湯で1分ほどゆで、水にさらして水気を絞る。ベーコンは1cm角に切る。鶏肉はひと口大に切って塩、コショウ各少しをふる。
（2） 炒める
（1）のあいたフライパンにバターを中火で溶かし、（1）の鶏肉を皮目を下に並べて焼く。こんがりしたら裏返し、あいているところで（1）のタマネギ、シメジ、ベーコンを炒める。しんなりしたら小麦粉をふり入れ、からめながら炒める。
（3） 煮て仕上げる
Aとマカロニを加え、混ぜながらマカロニに火がとおるまで煮る。ピザ用チーズを加え、塩、コショウ各少しで味をととのえて器に盛り、粗びきコショウをふる。［1人分379kcal］
【ポイント】
具材に小麦粉をからめてから牛乳で煮ることで、ダマにもならず、ホワイトソースをつくる手間を省略！
【MEMO】
冷めてもおいしいから、汁気を吸ったマカロニをつまみに飲めちゃいます。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです