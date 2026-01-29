市販のルウを使わずにつくれるのに、まろやかでコクのある味わい。子どもも食べやすい「鶏とホウレンソウのマカロニ入りシチュー」のレシピを、人気料理コラムニストの山本ゆりさんに教えてもらいました。具は好きなものでOK。忙しい日でもすぐにつくれて、お腹もしっかり満たされます。

マカロニ入りのボリューム満点まろやかシチュー

市販のルウがなくてもつくれるお手軽シチュー。具は好きなものでOK！ マカロニを入れるとボリュームが出て、食べごたえのあるひと皿に。

【写真】小麦粉＆牛乳で、ホワイトソースいらず！

●鶏とホウレンソウのマカロニ入りシチュー

【材料（4人分）】

鶏モモ肉 1枚（300g）

ホウレンソウ 1束（200g）

マカロニ（早ゆでタイプ） 40g

タマネギ 1個

シメジ 1パック（100g）

ベーコン（スライス） 1枚

塩、コショウ 各適量

バター（またはマーガリン） 20g

小麦粉 大さじ4

A［牛乳2カップ（400mL） 水1と1／2カップ（300mL） 顆粒コンソメスープの素 小さじ4（固形なら2個）]

ピザ用チーズ（あれば） 20g

粗びきコショウ（黒・好みで） 適量



【つくり方】

（1） 具材を準備する

タマネギは薄切りに、シメジは石づきを除いてほぐす。ホウレンソウはざく切りにし、フライパンに沸かした湯で1分ほどゆで、水にさらして水気を絞る。ベーコンは1cm角に切る。鶏肉はひと口大に切って塩、コショウ各少しをふる。

（2） 炒める

（1）のあいたフライパンにバターを中火で溶かし、（1）の鶏肉を皮目を下に並べて焼く。こんがりしたら裏返し、あいているところで（1）のタマネギ、シメジ、ベーコンを炒める。しんなりしたら小麦粉をふり入れ、からめながら炒める。

（3） 煮て仕上げる

Aとマカロニを加え、混ぜながらマカロニに火がとおるまで煮る。ピザ用チーズを加え、塩、コショウ各少しで味をととのえて器に盛り、粗びきコショウをふる。

［1人分379kcal］

【ポイント】

具材に小麦粉をからめてから牛乳で煮ることで、ダマにもならず、ホワイトソースをつくる手間を省略！

【MEMO】

冷めてもおいしいから、汁気を吸ったマカロニをつまみに飲めちゃいます。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです