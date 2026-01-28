ÃÏ¸µ±óÀ¬¤ÇÂ¨¹ß³Ê¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡ÎÞ¤Î¡È¶¯À©Á÷´Ô¡É¡Ä¥É¥é1¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¶þ¿«
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¡¢»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿Èó¾ð¤ÊÄÌ¹ð
¡¡2018Ç¯7·î¤ËDeNA¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿Çòºê¹ÀÇ·»á¡ÊÀ¾Éð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ÌÆü¡¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÌòÀ¸³èºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤òÊú¤¤¤ÆÎ×¤ó¤À3Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯²Æ¡¢Çòºê»á¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¶þ¿«¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Ç¯¤Ï30»î¹ç¡¢Íâ2019Ç¯¤Ï25»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤â¤ËÂÇÎ¨¤Ï2³ä¶¯¤À¤Ã¤¿¡£30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤â²ÃÌ£¤µ¤ì³«Ëë¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂÔË¾¤Î1·³¾º³Ê¤Ï7·î22Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏÂåÁö¤È¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ë¤è¤ë3»î¹ç¤Î¤ß¡£¤½¤·¤Æ¹çÎ®¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1½µ´ÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î28Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à4Ï¢Àï¤Î½éÆü¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ê¸½¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÅþÃå¸å¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£2·³¹ß³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢1ÂÇÀÊ¤âÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â»¥ËÚ±óÀ¬¤Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î½éÀï¤ÎÁ°¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¡Ä¡Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤ÇÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦´ä¸«Âô»Ô½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Ç¡ÈºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬³ð¤ï¤º¡¢¶þ¿«¤ò¶»¤ËÀ¾Â¼ÆÁÊ¸´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë°§»¢¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçºå¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼Â²È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ®Áè¿´¤Ê¤É¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤½ÀÏÂ¤ÊÃË¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¿¡£
¥é¥ª¥¦¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬2·³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤òÇ¼ÆÀ¡×
¡¡µ¢ºå¸å¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤ÆÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢8·î20Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤ÆÀ¾Â¼´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¡£2·³¤ÎÃæÅçÁï´ÆÆÄ¤¬1·³Âå¹Ô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2·³¤«¤é¡ÈÏ¢¤ì¤Æ¡É¾º³Ê¤µ¤»¤¿¤Î¤¬Æ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤Î¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÅè¤µ¤ó¤¬¤¹¤°¤Ë¡Ø¥é¥ª¥¦¡Ê¿ùËÜ¡Ë¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç1·³¤Ë¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ª¥¦¤Ï1ºÐ²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬2·³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤È¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÏÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¡¢Çòºê»á¤ÏÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤«¤éÍè¤Æ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤ÏÃæÅè¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ª¥¦¤ä¹ÈÎÓ¡¢ÂÀÅÄ¤È¤«¤Î°éÀ®¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¶þ¿«¤Î2·³¹ß³Ê¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¶¯¤¯¶ì¤¤µ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÃæÅèÁï´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿DeNA¤«¤é8Ç¯¡¢Çòºê»á¤Î¥×¥í¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë