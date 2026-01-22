木村拓哉、timeleszメンバー全員と“緊張の2ショットトーク”「タイムレスマン」全国ネット＆ゴールデンSP第2弾放送決定
【モデルプレス＝2026/01/28】フジテレビ系列では2月7日夜9時より、土曜プレミアム『タイムレスマン』を放送。2度目のGP帯・全国ネット放送となる今回は、スペシャルゲストに木村拓哉が登場。timeleszがひとりずつ対峙し、1対1の2ショットトークを繰り広げる。
【写真】キムタク娘「お父さんそっくり」サングラス姿
「タイムレスマン」は、timeleszの地上波初バラエティー番組。「とにかく何事にも、全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となりさまざまなロケ企画を展開する、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティー。初の全国ネット＆ゴールデン特番『東海道中！脱落旅SP』では8人で伊勢神宮をめざすも道中でメンバーがリタイアしてしまうという予測不能な“脱落旅”を展開し、スペシャルゲストの山下智久がサプライズで登場した。
今回の全国ネット＆ゴールデン特番の第2弾では、スペシャルゲストとして木村が登場。とある思い出の場所で、憧れの大先輩である木村と久しぶりの対面をかなえたtimeleszメンバーは、それぞれひとりずつ木村と対峙し、1対1の“2ショットトーク”に挑戦する。
新作映画『教場 Reunion』（Netflixにて配信中）、『教場 Requiem』（2月20日より全国劇場公開）で木村と本格的に共演を果たしている佐藤から、「timelesz project」の候補生時代やラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FMほか）などで木村とは数回しか会ったことがないという寺西・原・橋本・猪俣・篠塚まで、メンバーによって木村との関係値はさまざま。どのメンバーがどんなテーマでどんな会話を繰り広げるのか。『タイムレスマン』ならではの仕掛け満載のフリートーク企画が見どころである。（modelpress編集部）
◆timeleszの初冠番組、全国ネット＆ゴールデン特番第2弾
◆木村拓哉「タイムレスマン」で1対1トーク
