ナイキが開催したトークショーで明かした逸話

ドジャースの山本由伸投手は24日、ナイキジャパンが開催した「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」に出演。トークショーで明かした意外な事実と地元愛に、SNSでは「え、まじで!?」「やっぱすごいな」との声が殺到している。

ナイキ原宿店で行われたイベントに登場した山本は、故郷である岡山県備前市の話題で、地元特産品でもある「備前焼」をPRした。「友達のお父さんも備前焼作家さんだったり、それくらい身近にあるので」と語った。

さらに「オフシーズンもよく（備前焼を）作らせてもらったり。すごく集中できますし作品にもなるので。（完成した茶碗で）よくご飯を食べています」と、自作の茶碗を愛用していることも告白。これにはMCを務めた元日本ハムの杉谷拳士氏も「自分で作るの!?」と驚きを隠せない様子だった。

昨年3月には大谷翔平投手が自身のインスタグラムで、山本からプレゼントされた備前焼の写真を公開している。大谷の愛犬デコピン用のお椀にも「由」の刻印が見て取れる。SNSでは「備前愛が溢れてた」「好感もてる」「自分で作った備前焼きのお茶碗でご飯食べてる由伸くんが好き」「久しぶりに大谷君のInstagramのデコをたどってみた」「由伸友達のお父さんが備前焼の作家さんなんや。備前市すごいな」などの反応で溢れた。（Full-Count編集部）