ゴールドカラーがシャレ見え♡【3COINS】揃えて使いたい！「キッチン雑貨」

ゴールドが煌びやかに映える【3COINS（スリーコインズ）】の「キッチン雑貨」に注目。色味がアクセントになり、空間に華やかさを添えてくれそうです。揃えて使えばカラーによる統一感も出て、より垢抜けて見えるかも。今回は保存用のクリップ、引っ掛け収納できるフックをご紹介します。

しっかりと挟めそうな「フードクリップ2個セット」

バネ部分までゴールド1色に染まった、華やかでエレガントなビジュアルのクリップ。公式サイトによれば「一時的に保存しておきたい食材の袋をさっと留められる」らしく、乾燥も防いでくれそうです。2個セットで\330（税込）。クリップの先端は内側に向かって傾いており、しっかりと挟めそうな作りもポイント。

スッキリとしたフォルムで邪魔になりにくい「マグネットフック2個セット」

マグネットで壁に固定できるこちらのフック。ゴールドが煌びやかに映える、シンプルながら華やかな雰囲気があります。公式サイトによると「キッチンツールやタオルなどの収納に便利」らしく、スッキリとしたフォルムで邪魔になりにくいのも魅力的。2個セットで\330（税込）。マットな質感もたまりません。

