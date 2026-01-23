ÈÎÇäÁ°¤Î¥Ý¥±¥«¡¢¥»¥Ö¥óÅ¹°÷¤¬²£Î®¤·¤·¤Æ¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÅ¾Çä¡©¡¡XÅê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¡¢ËÜ¼Ò¹Êó¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¢¤ê¡¢ÂÐ±þ¿Ê¤á¤ë¡×
ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¾¦ÉÊ¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ²èÁü¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÅ¹ÊÞÌ¾¤â¸«¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Å¹°÷¤¬¾¦ÉÊ¤ò²£Î®¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢X¾å¤Ç»ØÅ¦¤¬½Ð¤¿¡£
Å¹ÊÞÌ¾¤Ï¡¢Ì¾»¥¤é¤·¤¤â¤Î¤Ë¸«¤é¤ì¡¢Å¹°÷¤ÎÀ©Éþ¤é¤·¤¤â¤Î¤â¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ÊóÉô¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ËÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼èºà¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅö³ºÅ¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢6Ëü4000±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤Ç°ì»þ½ÐÉÊ
¤³¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥à¥Ë¥¥¹¥¼¥í¡×¤À¡£
¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ë5ËçÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈ¢¤¬6¸Ä¤¢¤ë²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ6Ëü4000±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢23ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤¬¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥«¥´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥´¤Î¸å¤í¤ËÅ¹°÷¤ÎÀ©Éþ¤äÌ¾»¥¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢X¤ÇÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¾»¥¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞÌ¾¤¬¸«¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢ËÜÉô¤Ç·è¤á¤¿ÈÎÇä»þ´Ö¤ÎÁ°¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼¡¡¹¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤â¼è¤ê¾å¤²¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ë¥«¥ê½ÐÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸åºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ÊóÉô¤Ï23Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÏËÜÉô¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ÊóÉô¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ËÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖËÜÆü¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÏËÜÉô¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¡¼¥ë¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅö³ºÅ¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅ¹°÷¤Î²£Î®¤·¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÉÔËþ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÊóÉô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Å¹ÊÞ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÍ¥ÀèÈÎÇä¤Î¶Ø»ß¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¤Î½å¼é¤ä¡¢¥í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢Àµ¤·¤¤ÈÎÇä¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸øÊ¿¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò°ú¤Â³¤Å°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë