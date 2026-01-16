ABEMA de J SPORTSでSVリーグ注目カードを無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて１月17日（土）開催の2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN・第11節『ウルフドッグス名古屋 vs サントリーサンバーズ大阪』を無料生中継する。また、本試合にはバレーボール元日本代表の高松卓矢氏が「ABEMA」オリジナル解説として出演する。
本試合は、昨シーズンの王者で今シーズンもリーグ首位を独走するサントリーサンバーズ大阪と昨年12月に行われた天皇杯で優勝し勢いに乗るウルフドックス名古屋が激突する注目のカード。シーズンも折り返しを迎え、互いに負けられない緊張感が高まる中、両チームがどのような戦術で勝利を手にするのか期待が高まる。
解説を務める高松卓矢は、現役時代にアウトサイドヒッターとしてVリーグ優勝やベスト６選出を経験し、日本代表として国際大会にも出場。引退後は指導者としてのキャリアを重ね、高い戦術理解と育成視点を併せ持つ人物。高松氏は今回の見どころについて、「現在首位独走の非常に高い安定感を持つサントリーをタレント豊富なウルフドッグスがどの様に切り崩していくのか」と語る。
またキーマンとして、サントリーサンバーズ大阪からはセッターの関田誠大選手を挙げ「誰が出て来てもおかしくないウルフドッグスに対し、どこから攻めていくかを決めるチームの司令塔が、本試合のポイント」と分析。対するウルフドックス名古屋についてはルーキーの水町泰杜選手を指名。「強烈なサーブやビーチバレーの技術力を活かした多彩なプレーに注目しています。また観る人を魅了する得点後のパフォーマンスにも期待です」と両チームの司令塔と若き才能の対決に熱視線を送る。
さらに高松氏は視聴者に向けて、「シーズンも折り返しにかかり、お互い負けられない戦いの中で非常に緊張感があるゲームになることが予想されるので、そのゲームを一緒に楽しみましょう！」とメッセージを寄せた。
「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26 大同生命SV.LEAGUE男女の注目試合を毎節無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供している。
