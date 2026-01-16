Êì¤ÎÇ¯¶â¤¬¡Ö·î7Ëü±ß¤À¤±¡×¤ÈÊ¹¤¾×·â¡ª 30Ç¯´Ö¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¡ÈÌ¤²ÃÆþ¡É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µ5¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¡×¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¤Ê¤¼¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÌ¤²ÃÆþ¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö½µ5Æü¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¾å¤ÏÎã³°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸Ä¿Í»ö¶È½ê¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈóÅ¬ÍÑ»öÌ³½ê¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
½¾¶È°÷¤¬¾ï»þ5¿ÍÌ¤Ëþ¤Î¸Ä¿Í»ö¶È½ê¡¢Îã¤¨¤ÐË¡¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¾¦Å¹¤ä°û¿©Å¹¡¢°ìÉô¤Î¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¤°Õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢30Ç¯´Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¸Ä¿Í»ö¶È½ê¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ31Ç¯4·î2Æü°Ê¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢2025Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â³Û¤ÏËþ³Û¤Ç·î³Û6Ëü9308±ß¡¢Ç¯³Û83Ëü1696±ß¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¾å¾è¤»¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¼õµë³Û¤Ï·îÌó7Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðÁÃÇ¯¶â¡Ö·î7Ëü±ß¡×¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¥ê¥¹¥¯¤È¸½¼Â
·îÌó7Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ê¹âÎðÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ë¤Î1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ»Ù½ÐÊ¿¶Ñ¤Ï14Ëü9286±ß¤ÇÌó15Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·îÌó7Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡¢Ã±¿È¤ÇÏ·¸å¤ò²á¤´¤¹¾ì¹ç¡¢Ëè·îÌó8Ëü±ß¤ÎÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÔÂÊ¬¤òÃùÃß¤ÇÊä¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢20Ç¯´Ö¤Ç1920Ëü±ßÁ°¸å¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±¿È¤Ç¡Ö·î7Ëü±ß¡×¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª Ç¯¶â¤ò¡ÖÁý¤ä¤¹¡×3¤Ä¤ÎÂÐºö
¤â¤·¤â40Ç¯¡Ê480¥ö·î¡Ë¤ÎÇ¯¶âÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£60ºÐ°Ê¹ß65ºÐ¤Þ¤ÇÇ¤°Õ²ÃÆþ¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤òËþ³Û¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Âè1¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÊýË¡¤¬¡¢ÉÕ²ÃÇ¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ë·î³Û400±ß¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö200±ß¡ßÉÕ²ÃÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ·î¿ô¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ëÇ¯¶â³Û¤¬°ìÀ¸³¶²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢10Ç¯´ÖÉÕ²ÃÇ¯¶â¤òÇ¼¤á¤¿¾ì¹ç¡¢200±ß¡ß120¥ö·î¡áÇ¯³Û2Ëü4000±ß¤¬Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·î³Û¤ÎÉéÃ´¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤Ç½¢Ï«¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±´°È÷¤Î¿¦¾ì¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯¤Î²ÃÆþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼õµë³Û¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤È¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤Ë¤è¤ë¸åÉÕ¤±ÂÐºö
¤Þ¤º½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¤¦¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£65ºÐ°Ê¹ß¤â¥Ñー¥È¤Ê¤É¤Ç·î5Ëü±ß¤«¤é10Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¿å½à¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¼õµë³«»Ï¤ò1¥ö·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡ó¤º¤Ä¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¡¢ºÇÂç¤Ç84¡ó¤ÎÁý³Û¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½¢Ï«¤È·«²¼¤²¼õµë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶â³Û¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸øÅªÇ¯¶â¤ÎÁý³Û¤ÈÊ»¤»¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢NISA¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸åÉÕ¤±¤Î¼«Ê¬Ç¯¶â¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£50Âå¤ä60Âå¤«¤é¤Ç¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢10Ç¯¸å¤Î»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤äÍÂ¶â¤Î°ìÉô¤òNISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢·×²èÅª¤Ë¼è¤êÊø¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î¤ÎÇ¯¶â³Û7Ëü±ß¤Ë¿ôËü±ß¤Î¤æ¤È¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é¤Ç¤âÏ·¸å¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤è¤¦
Ç¯¶â¤¬·î7Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÕ²ÃÇ¯¶â¤äÇ¤°Õ²ÃÆþ¤Ç´ðÁÃÉôÊ¬¤òÊä¶¯¤·¡¢½¢Ï«¤Î·ÑÂ³¤ä·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NISA¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦¼êÃÊ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¸½ºß¤ÎÀµ³Î¤Ê¼õµë¸«¹þ¤ß³Û¤òÇÄ°®¤·¡¢ÉÔÂ³Û¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê¾å¾è¤»¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ò¡¢Êì¿Æ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー