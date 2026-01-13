大切な人に送りたい「広島県の1500円以上のお土産」ランキング！ 2位「錦もみじ」を抑えた1位は？【2026年調査】
外出を控えがちな季節だからこそ、家で楽しめるささやかなご褒美がうれしく感じられます。日常に溶け込みながらも、確かな存在感を放つ広島県のお土産は、気取らない価格帯でありながら、食卓を豊かに彩ってくれる存在です。
※値段は一部サイズを参考にしています
All About ニュース編集部は2025年12月25〜26日、全国10〜70代の男女250人を対象に「広島県のお土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、大切な人に送りたい「広島県の1500円以上のお土産」を紹介します！
※値段は各公式Webサイトより引用
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：錦もみじ（にしき堂）／55票2位は、にしき堂の「錦もみじ」（12個入 1820円）でした。しっとりとした生地と上品な餡が調和した、広島の銘菓。見た目にも美しく、贈答品としても評価が高いお菓子です。世代を問わず喜ばれる定番ギフトとして人気です。
回答者からは「広島といえばもみじ饅頭で絶対美味しいから」（50代女性／大阪府）、「高級感であったり、親しみであったりを感じるので」（30代男性／東京都）、「個包装で品があり、大切な人に差し上げるのにも適していると思うから」（50代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
1位：ひとつぶのマスカット（旬果瞬菓 共楽堂）／59票1位は、旬果瞬菓 共楽堂の「ひとつぶのマスカット」（6個入 2268円）でした。新鮮なマスカットを丸ごと求肥で包んだ上質な和菓子。フルーツの瑞々しさと上品な甘さが調和し、特別感のあるギフトとして高い人気を誇ります。
回答者のコメントを見ると「見た目も高級感があるし、期間限定なので特別感を感じてもらえると思うので」（50代男性／埼玉県）、「ちょっと贅沢な感じがするので、手土産にできれば喜んでもらえそうだから」（50代男性／大阪府）、「高級感と特別感のあるお土産なので大切な人用にぴったり」（40代女性／群馬県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)