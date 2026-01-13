Kiwi Ears¡¢¡ÈÆ©ÌÀ¥Ü¥Ç¥£¡É¤ËBA¡ß10´ð¡£ÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖOrchestra Ⅱ¡×
¥Ê¥¤¥³¥à¤Ï¡¢Kiwi Ears¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¿·À½ÉÊ¡ÖOrchestra Ⅱ¡×¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï57,200±ß¡£
ãþÂÎ¤Ë¤ÏÀºÌ©²Ã¹©¤µ¤ì¤¿Æ©ÌÀ¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£ÆâÉô¹½Â¤¤¬»ëÇ§¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÂ°ãþÂÎ¤è¤êÉÔÍ×¶¦¿¶¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¡¢²»¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤äÄã²»°è¤ÎÄù¤Þ¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
ÊÒÂ¦10´ð¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¥¢ー¥Þ¥Á¥å¥¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¡¢Äã²»°è¤«¤é¹â²»°è¤Þ¤Ç¤òåÌÌ©¤ËÊ¬Ã´¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¤òºÎÍÑ¡£Äã²»°è¤Î¸ü¤ß¤ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹â°è¤Î²òÁüÅÙ¤ÈÄê°ÌÀºÅÙ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ãþÂÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢²»¶Á¸º¿êÆÃÀ¤ò¤â¤Ä¥¸¥§¥ë¥ì¥¸¥ó¤ò½¼Å¶¡£³°Éô¥Î¥¤¥º¤Î¿¯Æþ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼×ÃÇ¤·¡¢Áû²»¤Î¤¢¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÉôÈ¿¼Í¤ä¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°Æâ¶¦¿¶¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÄ¤ß¤òÄã¸º¤·¡¢Àµ³Î¤Ê²»¼Á¤ò¼Â¸½¡£
SP-OCCÃ±·ë¾½Æ¼¤Ë¶ä¥á¥Ã¥¤ò»Ü¤·¤¿¹âÉÊ°Ì¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£0.78mm 2Pin»ÅÍÍ¤ÎÃåÃ¦¼°¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â²ÄÇ½¡£¥×¥é¥°¤Ï3.5mm¤ª¤è¤Ó4.4mm¤ÎÎ¾Êý¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
Â¿ÍÍ¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ³Î¤ÊÄê°Ì¤È¾ðÊóÎÌ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ä¥²ー¥ß¥ó¥°ÍÑÅÓ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ï20Hz～20kHz¡¢´¶ÅÙ¤Ï110dB¡¢¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï15¦¸¡£½ÅÎÌ¤ÏÌó55g¤Ç¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¤ÏÌó1.2m¡£¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¹¡¢¥¤¥äー¥Ôー¥¹(4¼ï12¥Ú¥¢)¡¢ÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£