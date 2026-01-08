ドジャースタジアムで駆け回るデコピン

ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムでドジャースタジアムを駆け回る愛犬デコピンの映像などを公開した。動画や写真を“大量に投稿”し「可愛すぎます！」「供給ありがとうございます！」「相変わらずかわいい。お利口さん」とネット上も大盛り上がりとなった。

大谷は他に人がいないドジャースタジアムにデコピンとともに姿を見せた。投稿では三塁付近をてくてくと歩く様子や、外野でのボール遊びの動画を投稿。ロッカールームでバットを持つ大谷と、その後ろを歩くデコピンの写真などが添えられていた。

X（旧ツイッター）では「デコピン」のワードもトレンド入り。「最新デコピンさんの供給ありがとうございます！」「相変わらずかわいい。お利口さん」「デコピン可愛すぎ」「贅沢なドッグランだな」「癒される〜」「ドジャースタジアムはもはやデコピン専用ドッグラン説ある」「デコピンも自主トレ？」とファンがコメントしていた。

もはや野球ファンの中ではすっかり有名となったデコピン。大谷は現地1日、デコピンを使った年賀状風の画像を投稿して新年の挨拶を行っていた。（Full-Count編集部）