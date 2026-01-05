新しい年の幕開け、フォーカス徳島では、2026年に大注目の人物をシリーズで紹介していきます。



テーマは2026年の干支である馬が力強くかけていく姿にちなんで「今年にかける」。



1回目の1月5日は、2025年に中学1年生ながら全国大会で準優勝した、重量挙げの選手です。

自分より重いバーベルを軽々と持ち上げるこちらの女の子、生光学園中学1年生の富永胡花さんです。





まだあどけなさの残る13歳。自宅に設けられたトレーニングルームで、父・佳孝さんの指導のもと、日夜、大人でも厳しいと感じる練習を黙々とこなしています。

（父・ 富永佳孝さん）

「バックスクワット90キロ5回、これやね」

その肩にのしかかるバーベルは91キロ。



ほとんど自分を2人担いで、5回のスクワット。

（父・ 富永佳孝さん）

「1・軽い、2・よし、4・ラスト、よし軽い！5。行けたで」

「何月に記録を更新したかっていう色分けをしているんですよ。赤の字が9月に更新した記録なので」

「もう、3か月以上、記録更新していないっていう印なので、この赤の文字（9月の記録）を優先的に更新していくっていう感じですね」

この日は、実に約3か月ぶりの自己ベスト更新。



早速、記録を91キロに書き換えます。



（生光学園中学1年・富永胡花 選手）

「5回がきつい」



（父・ 富永佳孝さん）

「いつもより軽かった？」

2025年、胡花さんは茨城で行われた中学生の全国大会で、一年生ながら準優勝。



大器の片鱗を見せました。

（生光学園中学1年・富永胡花 選手）

「挙げられないと悔しい」

12月、徳島科学技術高校で開かれた、公式記録大会。



この大会に胡花さんは、高校生の男女にまじり、中学生女子としてただ1人、出場しました。

最初の種目はスナッチ。



床に置かれたバーベルを、一気に頭の上まで持ち上げます。



胡花さんのベストは56キロ。

見事57キロを挙げ、県記録を更新しました。

（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「今日はこれを挙げるために来たんだって思って、しっかりと決めました。クリーン＆ジャーク75キロ取りたいです」

2種目目は、バーベルを肩まで引き上げてから頭上へもちあげる、クリーン・アンド・ジャーク。



65キロは成功しましたが…。



70キロ、75キロと続けて失敗。



3回の試技を終え結果は65キロと、記録更新はなりませんでした。

（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「いやあ、ちょっと重かったです。もっと練習して、もっと重い重量挙げられるように頑張ります」

ウエイトリフティングとの出会いは6歳の時。



バーベルのおもちゃが、お気に入りでした。



当時も、そして本格的に競技に打ち込むようになってからも、ずっと父・佳孝さんが専属コーチです。

その佳孝さんは、かつて高校3年生の時に出場した、国体の60キロ級スナッチで優勝。



全日本選手権でも優勝した実績を持つ、正真正銘のトップ選手でした。



現在は県ウエイトリフティング協会の、副理事長も務めています。



そんな父に背中を押され、胡花さんも2026年こそ日本の頂点を目指します。

（父・ 富永佳孝さん）

「試合の時の70キロ、あれ何が悪かったかわかる？」

（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「こっちに倒れた」

（父・ 富永佳孝さん）

「うん、ジャークの足の位置なんだよ。足が重心より内側に入ってきたからこう倒れる、ここ（ジャーク）の足が前後に綺麗に開いたら腰が真ん中に来る」

「こっちの足をこっちにやってみて、こうなるわかるだろ？差したときに倒れていったんだよ、そしたらいける」

そして、胡花さんのパワーの源が。



（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「いただきます」



お母さんの手料理です。



（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「美味しいです」

母・美香さんもまた高校時代、幅跳びで国体に出場したアスリート。



（母・富永美香さん）

「筋肉の回復をということで、お肉が多くなりました」



フードアドバイザーでもある美香さんが、栄養面で胡花さんを支えます。

この日やってきたのは先日、記録会が開かれた、県内でも屈指の名門校、徳島科学技術高校のウエイトリフティング部。



（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「こんにちはー」



こうして、時には自宅のトレーニングルームを飛び出し、外の刺激を受けます。

（徳島科学技術高校1年・高橋一颯さん）

「僕が（部活に）入った時、中1の女の子がめっちゃ挙げてるって聞いてすごかった。僕より強かった、めちゃめちゃ強かった」

（徳島科学技術高校2年・太田理輝さん）

「いつもいつも笑顔でやっていて、こっちも笑顔でやれるというか部の空気もよくなるんで」

胡花さんが科技高へやってくる、お目当ての一つがこの人の存在。



科技高唯一の女子部員、2年生の川西菜々子さんです。

（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「初めて会った時から可愛がってくれて、優しくいつも話しかけてくれるので、すごく嬉しい」

（徳島科学技術高校2年・川西菜々子さん）

「めっちゃ強いです。高校生の大会に出ても入賞できるぐらい強いと思います」

「胡花ちゃんがいてくれることで、負けないように頑張ろうっていつも思います」

こたつでくつろぐひと時も、話題はウエイトリフティング。



（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「記録があまり伸びない時もあるし、学校終わりとかで疲れているけれど、練習しないといけないと大変だなと感じる」



それでも競技に打ち込めるのは、周りの人への思いがあるから。

（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「もう感謝ですよね。（両親は）支えになる存在なので、感謝はちゃんとしておかないと」



2025年、1年生で出場した全国大会では、わずか1キロ差で準優勝。



2026年の目標は？



（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「とても悔しかったので、今年の目標は、絶対に全国大会で優勝することです」



そして将来はもちろん。

（生光学園中学1年生・富永胡花 選手）

「オリンピックで、金メダルをとることです」

まだ13歳、いつかその腕で世界への重い扉を開け。



新春シリーズ企画「今年にかける」、5日は女子重量挙げ界期待の新星、中学1年生の富永胡花さんをご紹介しました。