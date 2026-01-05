½îÌ±¤ÎÌ£Êý¡È±ó»³¤Î¶â¤µ¤ó¡É¤Ï°Ì¾¹â¤¡ÖÅ·ÊÝ¤Î²þ³×¡×¼¹¹Ô¼Ô¡ªËëÉÜ¿êÂà¤Î±ó°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿°À¯¤Î¼ÂÂÖ
Å·ÊÝ¤Î²þ³×¤Ï¡¢Ï·Ãæ¡¦¿åÌîÃéË®¤¬¼çÆ³¤·¤¿ËëÉÜ¤ÎºâÀ¯ºÆ·úºö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²þ³×¤Ï¡¢ËëÉÜ¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¶ì¤·¤á¡¢ËëËö¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉß¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²þ³×¤ÎÃì¤Ï4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡·ðÌóÎá
¢³ôÃç´Ö¤Î²ò»¶
£¾¦¿Í¤Î¼«Í³¼è°úÍÆÇ§
¤¿ÍÊÖ¤·¤ÎË¡
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ËëÉÜ¤ÎºâÀ¯¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½îÌ±¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º·ðÌóÎá¤Ï¡¢°á¿©½»¤«¤é¸ä³Ú¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯µ¬À©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ìÔÂô¤ò¶Ø¤¸¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÃåÊª¤ä¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¡¢Í·¤Ó¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
É÷Â¯¼èÄù¤ê¤â¸·¤·¤¯¡¢¿Íµ¤ºî²È¤Î°Ù±Ê½Õ¿å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¼êº¿50Æü¤Î½èÈ³¤ò¼õ¤±¡¢¶ì¤·¤ß¤ÎËö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï±ó»³·Ê¸µ¡£½îÌ±¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë±ó»³¤Î¶â¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
ÈÕÇ¯¤Î±ó»³·Ê¸µ¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤·¤«¤·¤³¤Î¿Í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½îÌ±¤ÎÌ£Êý¤É¤³¤í¤«¡¢½îÌ±¤ÎÉ÷Â¯¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ²þ³×¤ò»Ù¤¨¤ëÌò¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¶â¤µ¤ó¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÆþ¤ìËÏ¤â¡¢ÍÌ¾¤Ê¡Öºù¿áÀã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£Æó½½Ï»Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¤¿¡Ø±ó»³ºùÅ·ÊÝÆüµ¡Ù¤È¤¤¤¦µÓËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÏÓ¤ËÀ¸¼ó¤¬Ê¸¤ò¤¯¤Ï¤¨¤¿¤ë¤Ü¤«¤·¤ÎÄ¦Êª¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬»Ë¼Â¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌÀ¼£Æó½½Ï»Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢±ó»³·Ê¸µ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÏÀ¸¼ó¤ÎÆþ¤ìËÏ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Ò¡¹¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸ä³Ú¤äÊ¸²½¤Ø¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î³èµ¤¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ³×Á°¤Ë¤Ï200¸®°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿´óÀÊ¤¬¡¢¤ï¤º¤«15¸®¤Ë¸º¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ì¾®²°¤âÀõÁðÊýÌÌ¤Ø¶¯À©°ÜÅ¾¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤³¤ì¤Ï¡¢½îÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤¼Çµï¾®²°¤Î·ÑÂ³¤òË¾¤ó¤À¡¢±ó»³·Ê¸µ¤Î¶ìÆù¤Î»Üºö¤À¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼£°Â¤Î°²½¤ÈÊª²Á¹âÆ
¤µ¤é¤Ë¿ÍÊÖ¤·¤ÎË¡¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Ë½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÇÀÌ±¤ò¶¯À©Åª¤Ë¸Î¶¿¤Øµ¢¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÈà¤é¤ÏÉÏº¤¤æ¤¨¤Ë¹¾¸Í¤Ø½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤òµ¢ÇÀ¤µ¤»¤Æ¤â²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µ¢ÇÀ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¹¾¸Í¼þÊÕ¤Ë¤ÏÌµ½É¿Í¤äÏ²¿Í¡¦ÇîÅÌ¤¬Áý¤¨¡¢¼£°Â¤¬°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËëÉÜ¤Ï´ØÈ¬½£¼èÄùÌò¤òÁý°÷¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
³ôÃç´Ö¤Î²ò»¶¤âÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£¿åÌîÃéË®¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î¸¶°ø¤ò³ôÃç´Ö¤Ë¤è¤ëÎ®ÄÌ¤ÎÆÈÀê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ³ôÃç´Ö¤ò²ò»¶¤µ¤»¡¢¿·¶½¾¦¿Í¤Î¼«Í³¼è°ú¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÌîÃéË®¤ÎÊè¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊª»ñÉÔÂ¤Î¼ç°ø¤ÏÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹½£ÈÍ¤Î±Û²ÙÊý¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ôÈÍ¤¬»ºÃÏ¤«¤éÂçºä¤ØÆÏ¤¯Á°¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤Àê¤á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³ôÃç´Ö¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤íÎ®ÄÌ¤¬º®Íð¤·¡¢Êª²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åý¼£Ç½ÎÏ¤Î¸Â³¦
¤½¤·¤Æ¤³¤Î²þ³×¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢À¾¹ñ½ôÈÍ¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»§ËàÈÍ¡¦Ä¹½£ÈÍ¡¦ÈîÁ°ÈÍ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤ÎÀìÇä¤ä»ºÃÏÄ¾¼è°ú¤ò¿Ê¤á¡¢ºâÀ¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËëÉÜ¤Î¾¦¶ÈÀ¯ºö¤Ï¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¼çÆ³¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢Å·ÊÝ´ü¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËëÉÜ¤Î¿êÂà¤È½ôÈÍ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÌÄ®Êô¹Ô½êÀ×¡Ê´Ý¤ÎÆâ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¡¼¡¦Åìµþ±Ø¡Ë
Å·ÊÝ¤Î²þ³×¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤·¡¢À¯ºö¤âÅª³°¤ì¤Ç¡¢ËëÉÜ¤Î°Ò¿®¤òÂ»¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇËëÉÜ¤ÎÅý¼£Ç½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ôÈÍ¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬¿¤Ó¡¢ËëÉÜ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿åÌîÃéË®¤Î²þ³×¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆËëËö¤ÎÀ¯¼£¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ëÉúÀþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿²þ³×¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤Ø¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤·¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
