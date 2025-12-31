¤ä¤¹»Ò¡¡ÈÖÁÈ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡Ö¤Û¤Ü£±£°£°¡ó£Ã£è£á£ô£Ç£Ð£Ô¡×¤ò»ÈÍÑ¡Öºá°´¶¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç£Ã£è£á£ô£Ç£Ð£Ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤Ü£±£°£°¡ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Öºá°´¶¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥Ð¥ó»È¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÍÆÇ§¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¥³¥Ô¥Ú¤Ï¤ä¤á¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë»³¸ý¸©¤Î¼«Ëý¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡Ö£Ã£è£á£ô£Ç£Ð£Ô¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ô¥Ú¤·¤¿¤é¡¢Á´Éôºë¶Ì¸©¤Î¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ä¾©¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÈÖÁÈ¶¦±é¤·¤¿£Í£Ã¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤â¡Ö²¶¤ò¥¤¥¸¤ë´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø²¶¤Î¤³¤ÈÃÎ¤ê²á¤®¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¤é£Ã£è£á£ô£Ç£Ð£Ô¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È½ñ¤¤¤¿¤À¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¥¦¥±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ã»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£