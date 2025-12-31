»øJÁª½Ð¤â¡Ä2Ç¯¤Ç¤ï¤º¤«¡È1ËÜ¡É¡¡¹Åç¤Î¼ã¤¼çË¤¤¬ÀµÇ°¾ì¡¢¶ì¤·¤à22ºÐ¤¬Èë¤á¤¿²ÄÇ½À
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃæÂ¼¾©À®¤¬¡¢¹Åç³°Ìî¿Ø¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËöÊñ¾ºÂç¤ä½©»³æÆ¸ã¡¢Ìî´Ö½Ô¾Í¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¤¬¥º¥é¥ê¡£2025Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿Ê¿ÀîÏ¡¤â³°Ìî¼ê¤Î¤¿¤á¡¢³°Ìî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ë·ãÀï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡1·³¤Î³°Ìî¼êÏÈ¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë22ºÐ¤ÎÅÄÂ¼¡£2024Ç¯¤Ï³«ËëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²¤½£ÂåÉ½Àï¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥×¥í½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.198¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤È¡ÈÈ´Å§¡É¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤â25»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇÎ¨.254¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ëÉÔÂ¡£2·³¤Ç¤âÂÇÎ¨.219¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤È»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤¬±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2023Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.364¡¢OPS.818¤ÈÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Çº¤á¤ë¼ã¤¼çË¤¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿¹æÆÊ¿¤¬7¾¡¡¢¶ÌÂ¼¾º¸ç¤¬6¾¡¡¢¹âÂÀ°ì¤¬3¾¡¤È20ÂåÈ¾¤Ð¤Îº¸ÏÓ¤¬Ìö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿±óÆ£½ß»Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ç¯¡¹¾¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤Ï2020Ç¯¤Ë19»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·5¾¡6ÇÔ¡¢2022Ç¯¤â4¾¡7ÇÔ¤Ê¤¬¤é¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ105²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï½ÐÈÖ¤¬¸º¾¯¡£2024Ç¯¤Ï2·³¤Ç21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨1.74¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«3»î¹ç¡£2025Ç¯¤â1·³¤Ç2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â·×7ÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Éü³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¤Ï¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ193¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÀèÈ¯¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¤â¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤â°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢±óÆ£¤Ë¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë