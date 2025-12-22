¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Î¡È°Õ³°¤ÊºÍÇ½¡É³«²Ö¡¢ÀéÄ»¤¬ÂçÀä»¿¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#341¤ò12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤ÆÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯´ë²è¡Öº£Ç¯¤Î¹¥´¶ÅÙ º£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ª¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ò¼Â»Ü¡£³Ú²°°§»¢¤ËË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ö¤¬Âç¸ç¤Î»Ø¼¨¤Ç¡È¥¤¥ä¤ÊÅÛ¡É¤ò±é¤¸¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤ÎµÞ²¼¹ß¤òÁÀ¤¦¡È¹¥´¶ÅÙÍî²¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç2026Ç¯£±·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥óÁª¼ê¡¢2024Ç¯¤ËÎß·×Íø±×100²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿Åê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿»á¤¬Áê¼êÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
¿¹¹áÀ¡¤È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡×¤Èº£Ç¯¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¿¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¥Ö¤¬¡Ö·Ò¤²¤è¤¦¤«¡©NHK¡×¡ÖÂç²Ï¤È¤«Ä«¥É¥é½Ð¤¿¤¤¤ä¤í¡©¡×¤È¿ÍÌ®¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÄ«¥É¥é½Ð¤¿¤±¤É¤Ê¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ò·è¤á¡ÖÂçº¬¤«¤Þ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ñÌ±¤Î¶â¤Ç¡×¤È¤µ¤é¤Ë¥¤¥ä¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò²ÃÂ®¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖNetflix¤Ï½Ð¤¿¤¤¡©¡×¡Ö·Ò¤²¤è¤¦¤«¡©·ò¡×¤ÈÃçÎÉ¤·ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£·ò¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¿ÍÌ®¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¼¤À¤±¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡©¡×¤È¼«Ëý¤²¤Ë¡£ÅâÆÍ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤òºÆ¸½¤·¡Ö¥¹¥´¤¤¡ª¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿¹¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¢¤ì£±Æü¤«¤±¤¿¡×¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¡¢Ìë¤Þ¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤¿¿¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¢¥ì¤Ï±Ç¤é¤óÊý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤í¡×¤È¥É¥ä´é¤Ç¸ì¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÎø¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÎø°¦¤Ë¤Þ¤Ç¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡Ö¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¤È¤¢¤ë·Ý¿Í¤ò¿äÁ¦¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÁª¤Ë»Ø¼¨¤òÈô¤Ð¤·¤¿Âç¸ç¼«¿È¤âÇú¾Ð¤·¡¢¥Î¥Ö¤â¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥óÁª¼ê¤Î³Ú²°°§»¢¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¡Ö·ÀÌó¶â¹â¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡×¤ÈÉÔí¿¤Ê¼ÁÌä¤Ç¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬»ý»²¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤¸¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¤Î¤©¡×¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤ä¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¬¤ë¤É¡×¤È¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Î¤¢¤ë¤è¡×¡Ö²¶¤¬ºî»ì¤·¤¿²¬»³¤Î»Ò¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¡×¤ÈÄó°Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö°úÂà¤¹¤ë»þ¤ËÎ®¤ì¤½¤¦¤Ê¶Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÁê¼êÉÝ¤¬¤ë¤ä¤í¡×¤È¤·¤¿¥Î¥Ö¤Ë¡¢¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï¡ÖµÕ¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÀï¤¦µ¤¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀäÌ¯¤ÊÊÖ¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¡È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡É¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¤Ç¡Èº£¤Ç¤·¤ç¡ª¡É¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¡Èº£¤Ç¤·¤ç¡ª¡É¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤â¤í¥Ñ¥¯¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥³¥Ô¡¼¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂç¸ç¤¬¡Ö¤ªÁ°¥Ä¥Ã¥³¥ß¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¤Ç¡ÖµÜÇ÷¤Ç¤¹¡×¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤¿¥Î¥Ö¤Ë¡¢¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡ÈµÜÇ÷¤Ç¤¹¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤ªÁ°¾å¼ê¤¤¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×¡Ö¤³¤³¤ÏµÞ¤ËÍî¤È¤¹¤ó¤äÀ¼¡×¤È¶Ã¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È¾ÆÆù²°¤âÇä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥È¡¼¥¯¤ò¹¤²¤¿¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤ËÀéÄ»¤Ï¡Ö¤ªÁ°Å¸³«Áá¤¤¤¾¡×¡ÖÎ¢²ó¤·¤â¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¤È¾Î»¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸½ªÎ»¸å¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥Õ¡Ê¤Î¹¥´¶ÅÙ¡Ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡Ö¤³¤ì´Ñ¤Æ¤¹¤°²¿¤«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡×¤È¡¢°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ö¤¬¡Ö¥Æ¥¹¥¿ÍÍ¤ä¡×¡ÖÂç¶â»ý¤Á¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤ÈÕ»¤ÓÁ´³«¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥¹¥¿»á¤È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤Î¿ÍÌ®¼«Ëý¤«¤é¥Æ¥¹¥¿»á¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¯¤ó¤È¤Ï£¶¡Á£·Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤éÍ§¤À¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖµÈËÜÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»öÌ³½ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï¡ÖñÙ¤¹¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖµëÎÁ¤Ï£¹¡§£±¤Ê¤ó¤Ç¡×¡ÖËÍ¤¬¡È£±¡É¤Ç¤¹¤Í¡¢¡È£¹¡É¤¬»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨È¿±þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï¡ÖËÍ¤â¡Ø¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡Ö£¹:£±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¡È£¹¡É¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÂç¸ç¤Ï£µ:£µ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¡ÖËÍ¤ÏÙæ¤á¤Æ¡¢Ùæ¤á¤Æ¡Ê£¹:£±¤Ë¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡Öº£¤Ï±ßËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡ÖµÈËÜ¼¤á¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤È£²¿Í¤Ç²ñ¼Òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¡ÈÆÍÁ³¤ÎÂà½êÀë¸À¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢»Ø¼¨¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂç¸ç¤âÇú¾Ð¤Î·ëËö¤Ë¡£ËÜÊüÁ÷¤ÏÊüÁ÷¸å£·Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
