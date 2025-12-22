◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

最終種目の女子フリーが行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝が、ショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーも１位でそろえて、５連覇を達成した。最後の全日本で有終の美を飾り、日本女子初の３大会連続の五輪出場を決めた。試合後にミラノ・コルティナ五輪に挑む４種目、１２人の代表が発表され、女子は３位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が３位、４位の１７歳中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が初代表入りを決めた。

＊ ＊ ＊ ＊

坂本選手は、最終滑走、最後の全日本と、様々なプレッシャーを抱える中で、最高の演技を見せてくれました。その精神力に大きな拍手を送りたいです。

彼女の武器はスピードと技術の高さ、そこから繰り出されるジャンプ。そして心がこもった演技でした。「愛の讃歌」の情感あふれる音楽に合わせた、複雑なプログラムを全身で表現していました。ＳＰもフリーも五輪でこの演技が出来たら、確実に金メダルだと確信しました。

現在のフィギュアスケート競技は高難度高得点のジャンプを駆使する空中戦。その中で、スケーティングのクオリティーの高さ、プログラムの完成度の高さを見るのもまたフィギュアスケートを楽しむ一つなのだと、五輪を通じて世界の人々に再認識してもらいたいですね。

坂本選手のメダルは堅いと予想しますが、トリプルアクセルを駆使する米国勢や中立の立場で出場するロシア出身のアデリヤ・ペトロシャンも、ロシア国内の選手権ではトリプルアクセルや４回転ジャンプを組み込んだプログラムに戻しています。中井選手はトリプルアセルの完成度を上げ、千葉選手はジャンプの細かな減点をいかに修正できるか。いずれにしても僕たちの心に残る演技をしてくれると思います。（２０１０年バンクーバー五輪代表・織田 信成）