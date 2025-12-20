吉本興業所属のお笑いコンビ、はんにゃ．の川島章良（43）が、20日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。すし職人を兼業している様子を公開した。

番組では、川島が15年2月に結婚した一般女性と7月に離婚し、長女（10）長男（5）が元妻と生活している状況を説明。川島はその2カ月後の9月から、月・火の週2回、東京・恵比寿の高級すし店を間借りして、紹介制の「鮨 川しま」のカウンターに立つ川島に密着した。握りなどの技術は間借りする「すしさとる」の大将から学んだと説明。川島の父の実家が京都・祇園で会席料理の店を営み、「料理人の血は入っている」と語り、自ら魚を仕込む様子なども映された。

川島は、すし店を開業した理由について「おすし屋さんって唯一、お客さんと対面ができるんですよ、飲食業において。すごく芸人の方が向いている、というのを聞いて。僕は芸歴21年やって、おしゃべりは苦手なんですけど」と説明。離婚との関連を聞かれると「まあ、家に帰っても誰もいない、っていう。離婚してなかったら、すぐに帰ってちょっとでも時間があったら会って遊びたい、とかあったんですけど、自分の時間ができちゃったので。たぶん、転機だったのかもしれない」と語った。

店内は6席で、メニューは17品2万5000円の「お任せ」のみ。一般の予約は取っていないが、2カ月先まで満席であることも紹介された。

はんにゃ．は川島とNSC東京校東京10期生の金田哲（39）が05年に結成。08〜10年にフジテレビ系で放送されたお笑い番組「爆笑レッドカーペット」で、「ズクダンズンブングンゲーム」などのネタでブレークした。金田は今期の同局系月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」に出演するなど、俳優としても活動している。