新山千春、16歳の頃に支えられた思い出の町中華を再訪
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が14日、オフィシャルブログを更新。高校時代から通い続けている思い出の町中華を訪れたことを報告し、当時のエピソードや店主との温かな交流を明かした。
この日、新山は『2025/12/14』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「わたしが高校生の時に近所に住んでいて、本当によく通わせてもらったお店！」と切り出し、 東京・神保町にある町中華の名店「兆徳」を訪れたことを報告した。「変わらない優しさでこうして再会できることが、毎回楽しみでしかないあったかい場所」とつづり、長年変わらず迎えてくれる店の雰囲気に感謝の思いをにじませた。
「町中華の魅力もこちらのお店で教わりました」と振り返り、「誕生日にはホールケーキをサプライズで届けてくれた優しさは、今でも忘れられない思い出です」と高校時代の心温まるエピソードも紹介。当時、東京に知り合いが少なかった16歳の頃、「たくさんの優しさで美味しいお料理を笑顔で出してくれた大将」との出会いが今も心に残っていると明かし、店主の２ショットや店内、料理などの写真を公開した。
新山は「これからもずっと通い続ける大切なお店です」といい、「この雰囲気大好きで思い出もいっぱい！変わらないでいてほしいなぁ」と変わらぬ味と人情への思いを述べた。
また、この日は移動にも特別な出来事があったようで「奇跡の日本に一台のランクルタクシーで向かいました！」と笑顔でタクシーに寄り添う姿とともに報告。「嬉しすぎて、うわー250じゃないですかぁ？」と興奮気味につづり、車内では運転手とランドクルーザーのカスタム談義で盛り上がったことも明かし、ブログを締めくくった。
SNSには「美味しそう」「かわいい」「いつも素敵です綺麗」「素敵」「めっちゃ美貌綺麗」「町中華うまそう！」などの声が寄せられている。
