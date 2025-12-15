雑貨や食品のみならず、美容アイテムもなにかと話題な無印良品。ミニマリストを目指しているけどコスメ収集だけはやめられないというフレンズエディターのおがわりさんも無印良品の美容アイテムをよくチェックしているそう。今回は、そんなおがわりさんがおすすめする、無印良品の“地味にすごい”リピ買い美容アイテムを3つ紹介します。

乾燥の時季に活躍！ネイル＆ハンドクリーム

12×3.5cmというスリムなサイズが特長的な「ネイル＆ハンドクリーム」（548円）は、ローソン限定の無印良品アイテム。これ一本で手と爪をケアできる一石二鳥コスメです。

私は、手の甲から指先、爪の縦じわまでもが目立つ、かなりの乾燥体質。冬の間はハンドクリームとネイルオイルの2つ持ちが欠かせませんでしたが、これのおかげで小さくまとまりました。

全体のサイズだけでなく、先の細い小さなノズルも機能的。爪と爪周りだけをケアしたい時にもクリームが大量に出ることがありません。

さらに優秀な点は、しっとりと潤いながら肌にさらっとなじむ質感です。ベタベタしないので、文房具や電子機器に触れる機会が多い職場でも使っています。

唇と財布に優しいリップクリーム

シンプルさが尊い「薬用リップクリーム」（290円）。昨今、多機能なのはいいけれど値段が高い…と感じるリップクリームが多いなか、シンプルでお手頃価格なリップクリームを探し求めて行きついたのがこちらでした。

無香料・SPF20、メントール配合・SPF20、敏感肌用と3タイプあり、私は外出時にSPF20の無香料タイプ、家では敏感肌用と2タイプを使い分けています。この金額だからこそ迷わずにできた2本購入。家用と外用を使い分けたことで、外出時のリップクリーム忘れもなくなり快適です。

ぱっとはがせて気軽にコットンパック

「はがして使えるコットン 86枚入り」（399円）は、そのまま使うと標準的な厚みのあるコットン、はがして使うと4枚のシート状コットンになる2WAYアイテム。

化粧水はコットンでなじます派の私は、気分や状況で使い分けていますが、時間がないときこそ、シート状にしてコットンパックを行います。

柔らかいコットンは化粧水をすーっと吸収するので自家製コットンパックは、とても簡単にできあがり。「ながら家事」を行えるので気持ちもラクになります。

また、一枚のシートを4つ折りにすると、極小コットンに。一般的なサイズがちょっと大きいと感じるような、たとえばポイントメイク落としなどにもぴったりで、ムダなく使えるのもスゴイところです。