CANDY TUNEの推しーフードは？ TikTokで生配信
日清食品株式会社は、「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」の発売を記念し、12月18日（木）20：00より、CANDY TUNEが出演するTikTok Shop ライブをカップヌードル公式TikTokアカウントにて実施する。
北海道産の粉乳を使用し、甘みとコク深さのあるクリーミーで濃厚な味わいの「カップヌードル冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」の発売に伴い、今回の生配信では“CANDY TUNEの推しーフード”と題して、メンバーそれぞれがシーフードやミルクシーフードの推しのカスタムレシピを実際に調理し食レポ。また、CANDY TUNEがスイカ割りならぬ高速イカ割りに挑戦し、大好評だったCM「夏夏SEAFOOD 篇」（2025年７月公開）の裏話についてもトーク。
加えて、配信中は、「アクリルスタンドフタ止め付きミルクシーフードセット」を販売。TikTokライブコマースへの挑戦はCANDY TUNE、日清食品において初の試みとなる。
さらに、今回の生配信に向けてCANDY TUNEにインタビューを実施。楽曲『倍倍FIGHT!』が大きな注目を集めた2025年を振り返った感想と配信への意気込みについて語っている。配信後はダイジェスト切り抜き動画および各メンバーの切り抜き動画をカップヌードル、CANDY TUNE公式TikTokアカウントにて順次公開。
また、生配信に向けたティザー動画も公開中。CANDY TUNEが『倍倍FIGHT!』のリズムに合わせて「冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」とTikTok生配信の実施をキュートにお知らせしている。
北海道産の粉乳を使用し、甘みとコク深さのあるクリーミーで濃厚な味わいの「カップヌードル冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」の発売に伴い、今回の生配信では“CANDY TUNEの推しーフード”と題して、メンバーそれぞれがシーフードやミルクシーフードの推しのカスタムレシピを実際に調理し食レポ。また、CANDY TUNEがスイカ割りならぬ高速イカ割りに挑戦し、大好評だったCM「夏夏SEAFOOD 篇」（2025年７月公開）の裏話についてもトーク。
加えて、配信中は、「アクリルスタンドフタ止め付きミルクシーフードセット」を販売。TikTokライブコマースへの挑戦はCANDY TUNE、日清食品において初の試みとなる。
さらに、今回の生配信に向けてCANDY TUNEにインタビューを実施。楽曲『倍倍FIGHT!』が大きな注目を集めた2025年を振り返った感想と配信への意気込みについて語っている。配信後はダイジェスト切り抜き動画および各メンバーの切り抜き動画をカップヌードル、CANDY TUNE公式TikTokアカウントにて順次公開。
また、生配信に向けたティザー動画も公開中。CANDY TUNEが『倍倍FIGHT!』のリズムに合わせて「冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」とTikTok生配信の実施をキュートにお知らせしている。