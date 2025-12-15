すとぷり莉犬のワンマンライブをABEMA PPVで独占配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月20日(土)20:00より「ABEMA PPV」にて2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬のワンマンライブ『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 日本武道館』を独占配信する。また、本配信の視聴チケットは12月13日(土)20:00より販売を開始した。
８月22日(金)、23日(土)に日本武道館で開催された本公演は「莉犬」にとって約６年ぶりとなった特別なワンマンライブ。“物語を届けるライブ”としてミュージカルや演劇的な演出を織り交ぜ、１本の映画を思わせる物語性に富んだドラマチックなステージが展開された。
「ABEMA PPV」では公演２日目夜公演の様子を独占配信。当日の日本武道館がまるで『言ノ葉ワンダーランド』の世界に染まったかのような没入感と会場で生まれた熱量をそのままに全国の視聴者へお届けする。
また、配信チケット購入者全員に特典として12月14日(日)に神戸ワールド記念ホールにて行われる追加公演の“裏側”を「すとぷり」の「るぅと」が撮影した『るぅと撮影！莉犬くんの神戸公演裏側映像』をプレゼント。ここでしか見られない特別な映像が楽しめる。
(C) STPR Inc.
