上級者見えが狙える“ブラウン色”！【ユニクロ】40・50代の相棒♡「冬ファッション小物」

2025年秋冬のトレンドカラーとして注目されているブラウン。大人世代にも取り入れやすい落ち着きのある色味です。オシャレ上級者見えを狙うなら「ファッション小物」にもトレンドカラーを取り入れるのがおすすめ。今回は【ユニクロ】から、いつものコーデにプラスするだけで旬度が高まる、ストール・バッグ・ベルト・手袋をご紹介します。

チェック柄ストールで旬の冬コーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンチャンキーストール」\2,990（税込）

一辺倒になりがちなアウターコーデを新鮮に見せてくれそうなのがこちらのストール。ダークブラウンにブルーの差し色が上品で、大人の落ち着いたムードを演出できるかも。サイズは210cm × 40cmとボリューミー。公式サイトに「しっとりとしたソフトな肌ざわりでチクチクしにくい」と紹介されており、デザインもつけ心地も満足できそうです。

パッと明るく！ ライトブラウンの軽やかバッグ

【ユニクロ】「パフィーショルダーバッグ」\2,990（税込）

暗いカラーに頼りがちな冬の装いも、明るいブラウンをプラスするだけでスタイルを軽やかに見せてくれそうです。こちらのショルダーバッグは、赤みがかったブラウンであたたかみがあり、ふんわりとした中綿入り素材もポイント。荷物が多い日に頼れる大きめサイズ & 撥水機能付きで、デイリーからアウトドアまで活躍が期待できます。

カジュアルコーデにぴったりのレザーベルト

【ユニクロ】「ヴィンテージベルト」\2,990（税込）

コーデにさりげなくトレンドカラーを取り入れれば、オシャレ感度の高さをアピールできるはず。そこでおすすめなのがブラウンのレザーベルト。牛革にヴィンテージのようなエンボス加工が程よくカジュアル。デニムコーデにぴったりな、大人の余裕を感じさせる一品です。バックルもマットなゴールドカラーで都会的な印象。

毎日のお出かけに！ 大人ブラウンのグローブ

【ユニクロ】「ヒートテックライニンググローブスウェードタッチ」\1,990（税込）

ブラウン × スウェード調素材があたたかみを感じさせるグローブ。シックなブラウンが品を添えてくれそうです。手首部分のリブ編みが程よくカジュアルで、さまざまなコーデに対応してくれるはず。肌面は吸湿発熱性のあるヒートテック素材を使用。親指と人差し指は導電性素材なので、つけたままタッチパネルの操作が可能。これからの時期、ヘビロテしたくなるかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu