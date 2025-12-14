「節約のため、数年前から使い捨てのラップをやめましたが、代用品でも心地よく過ごせています」。そう話すのは、ミニマリストで節約上手のブロガー・本多めぐさん（50代）。ここでは、本多さんがラップフィルムの代わりに愛用しているものを5つご紹介します。

被せるだけでラクちん！シリコン製のフタ

こちらはダイソーで購入したシリコン製のフタ。わが家ではご飯をまとめて炊いておき、お茶碗に入れて保存することもあります。被せるだけでラップ代わりになるので重宝しています。

【写真】レンジOK！小鉢としても使える保存容器

ちなみにこの商品は数年前に購入しましたが、今でも問題なく使えています。洗えば何度も使えて、中身もうっすら透けて見えるところがポイントです。

レンジOK。小鉢にもなるフタつき容器

こちらはフタと本体がセットになったプラスチック製の容器。キャンドゥで購入したものです。フタをとれば小鉢としてそのまま食卓に出せますし、耐熱タイプなので電子レンジもOK。食べきれなかったおかずや、つくりおきの料理を保管しています。

メリットは「家事を減らす」というアイテム名のとおり、食器としても使えるところ。プラスチック製で油汚れが少々落ちにくいのですが、和食の煮物、あえ物などをよく入れています。

・家事をへらす保存食器S ￥110（キャンドゥ）

大小さまざまなサイズ展開。使いやすい保存容器

ラップをムダ使いしないコツは、シンプルですが最初から保存容器に入れておくこと。私は「とにかく洗いやすい保存容器」シリーズを使っています。

溝が浅めなので洗いやすく、フタも半透明。中のものが見えやすいのも使い勝手がよいポイントだと思っています。こちらはキャンドゥで購入しましたが、ダイソーなどでも買えるようです。

・とにかく洗いやすい保存容器 楽ちんパック浅型（2個組、クリアーホワイト） ￥110（ダイソー）

古典的！ちょうどよいサイズの「皿」を乗せる

古典的ですが、ちょうどよいサイズのお皿をのせて、ラップ替わりにすることもあります。昔から親がやっていた方法ですが、思ったよりもエコでお金もかかりません。家にあるものでまかなえるのでラクちんです。

中身が見えないところと、動かすと落ちやすいところは気になりますが、手元にあるもので代用できて合理的です。

食べ物を包むときは「アルミホイル」で代用

プラスチックゴミに分類されるラップは、捨てる前に汚れを落としてから処分する必要があり、少し手間に感じていました。そこで、どうしても包む必要のある食べ物にはアルミホイルを使うことに。

私の住む自治体では、アルミホイルは燃えるゴミ扱い。手間がなくなるうえ、水のムダ使いも減ったので満足しています。唯一、電子レンジに入れられないデメリットはありますが、おにぎりを包んで持ち運ぶときに愛用しています。

使い捨てラップをやめてみたら、少しですが節約になり、環境にも優しく過ごせている気がします。これからも100均のアイテムなどの身近なものを活用しつつ、心地よく暮らしていきたいです。