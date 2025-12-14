『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』ABEMAで無料独占生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」の総合エンタメ番組『LOCK ON FLEEK』初のリアルイベント『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』を2026年１月22日（木）18時より全編無料独占生放送するほか、「ABEMA PPV」にて本編のアーカイブ配信やマルチアングルカメラを楽しめるPPV限定配信も実施する。
『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』は、パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される「にじさんじ」の公式番組『LOCK ON FLEEK』（通称「ロクフリ」）初のリアルイベント。本イベントでは、MCのレイン・パターソン、ローレン・イロアス、アルス・アルマルが“自軍”を率いて３つのゲームで大激突。実施するゲームは「Apex Legends」「Winning Post 10 2025」「Lock on Bullet（オリジナル電流バトル）」の３タイトル。チームリーダーの３名に加えて多数のにじさんじライバーとともにお祭りのような時間をお届けする。
「ABEMA」では、本イベントの模様を全編無料独占生放送。また「ABEMA PPV」にて本編のアーカイブ配信やマルチアングルカメラを楽しめるPPV限定配信も決定。マルチアングルカメラでは本編カメラに加えて定点カメラとレイン、ローレン、アルスの各軍視点のカメラを楽しめる。また、各リーダーのチケット風クリアカード＆チケットホルダーがついてくるマルチアングル付き視聴チケット＜グッズ付き＞も販売。
さらに、イベント当日16時45分より直前特番の無料生放送も決定している。
本配信は「ABEMA PPV」にて、12月12日（金）20時よりチケット販売を開始し、マルチアングル付き視聴チケットは4,000円、マルチアングル付き視聴チケット＜グッズ付き＞は各リーダーのグッズが付く単体チケットは各5,430円、３人全員のグッズが付いてくるコンプリートチケットは7,630円（すべて税込）で購入し視聴できる。また、チケットを購入者は、2026年２月８日（日）23時59分まで、見逃し配信で本編を視聴することが可能
(C) ANYCOLOR, Inc.
