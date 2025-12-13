¡Ö¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÊ¿µ¤¤Ç15»þ´ÖÏ«Æ¯¡¢»Ä¶È¤â¤¹¤ë¡×¡Ö»Í»ú½Ï¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤â¡×¡Ä·Ð±Ä¼Ô¤¬¡È³¤³°¿Íºà¤Î¸½ºßÃÏ¡É¤òµÄÏÀ
¡¡¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤àÁ´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¼ÂÀÓ½Å»ë¡×¤ÎÄó¸À¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢ABEMA¡ØFor JAPAN ¥·¡¼¥º¥ó3 #34¡Ù¤¬12·î12Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°¿Íºà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥ó¥É¿Í¤Î¾×·â¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤È¤Ï¡©
¡¡¿ÍºàÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÃæ¡¢¾»¹°ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓÍµÌ±»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¿Íºà¤Î»þÂå¡×¤ÈÄó¸À¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¿Íºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ä¶È¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â»Ä¶È¤·¤¿Ê¬¤À¤±¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÏÊ¿µ¤¤Ç15»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¤ä¤ê¡¢»Ä¶È¤â¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¶¯À©Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤âÄ¹»þ´ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Ê¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¿Íºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ËÆ´¤ì¤Æ¶¯¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¿Í¤Ï´Á»ú¤òÆÉ¤ó¤À¤ê»Í»ú½Ï¸ì¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ÊÁ°¤Ï¸À¸ì¤¬°ì¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏAI¤¬¤½¤Î¥Ð¥ê¥¢¤ò¡ØÌµ¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¿´¤ÈÊ¸²½¤ÎÌäÂê¤ò¸ß¤¤¤¬¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¼º¤ï¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¥ÁèÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²¬»³³Ø±¡Âç³ØÍý»öÄ¹ Âç»³Àµ»Ë»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ï¤³¤ì¤«¤é°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£99¡ß99¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ø0¡Ù¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¹ñÌ±¤À¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Forbes JAPAN WebÊÔ½¸Ä¹¤ÎÃ«ËÜÍ¹á»á¤â¡Ö¥¤¥ó¥É¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡È±ó¤¤¹ñ¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¤¡£¶¦¤Ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò³«¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤âµ»ö¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¾ðÊó¤¬³§¤µ¤ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Á¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬º£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¡ØÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤Ç1²ó¡ÊÊì¹ñ¤Ë¡ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£ÆüËÜ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ø¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÁ´¤¯Â°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢·ë¶É»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¯¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×