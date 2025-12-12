尾崎里紗アナ、息子の七五三のお祝いに感動＆奮闘
フリーアナウンサーの尾崎里紗が10日、オフィシャルブログを更新。今月で３歳になる息子の七五三を家族でお祝いしたことや晴れ着姿の息子が見せた成長の瞬間、撮影に奔走したひとときを明かした。
この日、『七五三』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、七五三のお詣りをして来たときのこと」と切り出し、「もう、感動するぐらいの快晴で 気温も低すぎず、 高くもなく、本当に過ごしやすい気候でした」と絶好の晴れ舞台となった当日の様子とともに、紋付袴に身を包んだ息子の晴れ着姿を公開。
尾崎は“息子の成長を感じた瞬間”として、ご祈祷中に「頭をお下げください」と声がかかり、大人たちが頭を下げた様子を見た息子が、それに倣って「ペコってしていた」と振り返り、「理解できる言葉が増えて、察する能力も少しずつついてきているんだなぁ…」と感慨深げにつづった。
一方で、さすがの３歳児らしい元気いっぱいな一面も健在。「さすがの体力！！！」「みんなで写真を撮るのは一苦労。笑」と明かし、夫婦で靴を履かせたり、姿勢を整えたりと奔走する写真や家族３人での記念ショットも公開。「バッタバタのひとときでしたが、七五三のお詣りができてホッとしました…」と安堵の気持ちを述べた。
最後は「そして、帰り道は爆睡でした笑」と緊張と興奮が解けたのか、息子は爆睡してしまったと微笑ましいエピソードで結び、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「七五三、おめでとうございます」「息子さんの成長が感じられますね」「家族写真、とても素敵」「少しずつ成長するお子さん、これからも楽しみですね」「これからもお子さんの成長記録のおすそわけ、楽しみにしてます」などの声が寄せられている。
尾崎は2019年に会社員の男性と結婚。2022年末に第１子男児を出産。2024年６月末に日本テレビを退社している。
