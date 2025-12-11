ココリコ遠藤の妻が感動したスウェットパンツとは？
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが10日までにオフィシャルブログを更新。夫婦で“お揃いのスウェットパンツ”を購入したことを報告した。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、７歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
８日、『オソロ』と題してブログを更新したまさみさん。「スウェットパンツってパジャマで着る感じだと思っていたけど」と切り出し「ここのスウェットパンツは違う！」と『KUCHI DESIGN』のスウェットパンツを紹介。
店内の展示写真や自らが着用した写真とともに「裏側が起毛になっていてとにかく暖かいし ストレッチも効いてるからめちゃ動きやすい」と着心地の良さをアピールし、この季節の公園遊びにも「大活躍」と実感を込めてコメント。「洗濯しても縮んだり寄れたりしない」と実用性の高さにも触れ「このパンツ履いたらスウェットの印象変わった」と驚きをつづった。
また、ブランドは12月９日まで新宿伊勢丹メンズ館でポップアップを開催中だと紹介。「ユニセックスのサイズ展開で夫婦で着用できちゃいます！！」と述べ、自身も夫の遠藤と“お揃いカラー”を選んだことを報告し、ブログを締めくくった。
