『勇者パーティを追い出された器用貧乏』ABEMAで先行配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作冬アニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を2026年１月１日（木）から毎週木曜日０時より、地上波先行・WEB最速配信する。
『勇者パーティを追い出された器用貧乏』は、「Kラノベブックス」（講談社）より刊行中の都神樹によるライトノベルが原作で、実力不足だと勇者パーティを追放された主人公オルン・ドゥーラが仲間たちに別れを告げてソロ活動を始める異世界王道ファンタジー。仲間たちを守るための「器用貧乏」っぷりが最強の「万能者」へと成長する大逆転劇で人気を博しており、2026年１月よりスタートするTVアニメも注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて『勇者パーティを追い出された器用貧乏』の地上波先行・WEB最速配信が決定。地上波放送に３日先駆けて１月１日（木）から毎週木曜日０時より「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話の無料先行放送を実施するとともに「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にて、WEB最速配信を開始。また、先行放送後、のちほど最新話の１週間無料配信も実施する。
