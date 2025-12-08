À¾Éð¤ËFA°ÜÀÒ¤Î31ºÐ¡¢¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î¡Ö7.4¡×¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡¡ÉâÄÀ¤Î¥«¥®°®¤ë¡È¿·À±¡É¤Îµ¯ÍÑË¡
ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀ¾Éð¤ËFA°ÜÀÒ¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤¿31ºÐ¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢À¾Éð¤¬¸«¤»¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊFAÊä¶¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£À¾Éð¤Ï5Æü¡¢¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡£Íèµ¨¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÀÐ°æ¤Ë¤Ï¡¢À¾Éð¤¬²ÝÂê¤ËÊú¤¨¤ë¡È·êËä¤á¡É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ïº£µ¨¡¢ÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.259¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢86°ÂÂÇ¤Ï¥×¥í9Ç¯´Ö¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ø¼Â¤ÊÆóÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î»ØÉ¸¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼éÈ÷¤ÇÊ¿¶ÑÅª¤ÊÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¼ºÅÀ¤òÁý¸º¤µ¤»¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¡ÖUZR¡×¤Ï¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Îµ¬Äê¼éÈ÷¥¤¥Ë¥ó¥°ÅþÃ£¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î¡Ö7.4¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¡¢ÁöÎÝ¡¢¼éÈ÷¡¢Åêµå¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤ÆÁª¼ê¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡ÖWAR¡×¤Ç¤â¡¢ÀÐ°æ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥Á¡¼¥à3°Ì¤Î¡Ö2.6¡×¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó³°Ìî¼ê¤ÈÊÂ¤Ó2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¡¢¹¶¼é¤ËÅÏ¤ê¡¢ÀÐ°æ¤¬¹â¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢ÀµÆóÎÝ¼ê¤¬ÉÔºß¡£ºÇ¤âÂ¿¤¯¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡Ê59»î¹ç¡Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¡£¼éÈ÷¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë22ºÐ¤Ï¡¢ÆóÎÝ¼ê¤ÇUZR¡Ö7.4¡×¡¢Í··â¼ê¤Ç¡Ö7.3¡×¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¿ôÃÍ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆóÍ·´Ö¤É¤Á¤é¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢WAR¤Ç¤â¥Á¡¼¥à3°Ì¤Î¡Ö1.9¡×¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎÀÐ°æ¤¬Íèµ¨¡¢À¾Éð¤Î¡ÈÀµÆóÎÝ¼ê¡É¤òÃ´¤¦¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢Âìß·¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¤È¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀÐ°æ¤ò´Þ¤á¤¿ÆâÌî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡À¾Éð¤ÏDeNA¤«¤éFAÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±°ìÇ¯2¿Í¤ÎFAÊä¶¯¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¡£Íèµ¨¡¢ÀÐ°æ¤Ï¥×¥í10Ç¯ÌÜ¡¢·¬¸¶¤Ï15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê2¿Í¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡¡¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA¡Ë
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA
¡¡2011Ç¯ÀßÎ©¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¡£½ñÀÒ¡Ø¥×¥íÌîµå¤òÅý·×³Ø¤ÈµÒ´ÑÊ¬ÀÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë ¥Ç¥ë¥¿¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È1¡Á3¡Ù¡Ê¿åÍË¼Ò´©¡Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó1¡¦2¡Ù¡ÊDELTA´©¡Ë¡¢¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø1.02 Weekly Report¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸Ìîµå³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¸·×¡¦»»½Ð¤·¤¿¼éÈ÷»ØÉ¸UZR¤äÁí¹çÉ¾²Á»ØÉ¸WAR¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ø1.02 Essence of Baseball¡Ù¤â±¿±Ä¤¹¤ë¡£