新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『櫻坂46 Buddies感謝祭 2025 EX』の模様を12月16日（火）18時30分より生放送することを決定。また、本ライブのチケットを12月８日（月）12時より発売開始した。



『櫻坂46 Buddies感謝祭 2025 EX』は、Buddies（櫻坂46ファンの総称）へ日頃の感謝の気持ちを届ける特別公演。幕張イベントホールで行われる全２公演のうち、「ABEMA」では12月16日（火）の公演を生放送。



本放送は、「ABEMA PPV」にて12月8日（月）12時からチケットの販売を開始。3,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することが可能となっている。



(C)Seed & Flower合同会社