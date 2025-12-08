中川颯がオーストラリアのウインター・リーグで武者修行

変則右腕が投じた変化球にファンが度肝を抜かれている。オーストラリアのウインター・リーグに参加しているDeNAの中川颯投手は7日、アデレード・ジャイアンツに救援登板。ピンチの場面で打者を空振り三振に仕留めた“魔球”が「めっちゃ落ちてる…すご」と話題になっている。

中川はブリスベン・バンディッツの一員として異国で武者修行中。この試合は3番手として、5回途中からマウンドに上がった。打線が逆転した直後の6回、2死一、二塁と得点圏に走者を置いたが、最後は奪三振でピンチを脱出。三振を奪った球は、真ん中から低めのゾーンに急激に沈む“美しい軌道”を描いた。

下手投げで放たれた緩やかな速度の変化球は、一度浮かび上がり、打者の手元で鋭く落下。打者渾身のフルスイングは無情にも空を切った。中川が投じた“魔球”にファンも騒然。「これ何投げてるんだ？ チェンジアップ？」「捕手の後ろに立ってボールがどんな風に見えてるのか見てみたい」「ええやん」と、SNSにコメントを寄せていた。

中川は2020年ドラフト4位でオリックスに入団。3年間在籍したが、1軍登板は2021年の1試合のみで2023年オフに戦力外通告を受けた。2024年からはDeNAでプレー。移籍1年目は29試合に登板（先発は6試合）して3勝0敗1セーブ、5ホールド、防御率4.42をマーク。今季は27試合に登板し、防御率1.93と安定した投球でブルペン陣を支えた。（Full-Count編集部）