°úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ºÇ¸å¤ËÀ¸¤ó¤À¡Ö+20²¯±ß¡×¡¡282²¯±ß¥¹¥Í¥ë¤òÎ¿²ï¡ÄÍ½ª¤ÎÈþ¾þ¤ë¡È2.5¡É
¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¡õfWAR¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à2°Ì
¡¡ºÇ½ªÇ¯¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¡¢MVP1²ó¡¢ÄÌ»»223¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.53¡¢3052Ã¥»°¿¶¤Ê¤É¡¢°ìÈ¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤â¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥àÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ï°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ëº¸Â¿Æ»Ø¤Èº¸É¨È¾·îÈÄ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢1Ç¯750Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯6500Ëü±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£³«Ëë»þ¤Ï¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ê¡¢5·îÃæ½Ü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¡£±ýÇ¯¤Î¤è¤¦¤Êµå°Ò¤äÊÑ²½µå¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ï·àÖ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¡¢23ÅÐÈÄ¡Ê22ÀèÈ¯¡Ë¤Ç11¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.36¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£112²ó2/3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¡Íø¹×¸¥ÅÙWAR¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆÈ¼«¤Î¡ÖÉ¾²ÁÇ¯Êð¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Îº£µ¨fWAR¤Ï2.5¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï8.5¡¢6¥·¡¼¥º¥ó¤Ç6.0°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç¯Êð¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È2010Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ËÁêÅö¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ¯Êð¤Î3ÇÜ¶á¤¤²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¶âËþµåÃÄ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÊú¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï5Ç¯1²¯8200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó282²¯±ß¡Ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤â5Ç¯1²¯3650Ëü¥É¥ë¡ÊÌó212²¯±ß¡Ë¤ÈÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²ÔÆ¯¤Ç¤¤º¡¢fWAR¤Ï1.9¡¢1.6¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÆñ¤·¤¤Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë