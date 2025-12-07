Ê¡Åç¡¦¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤¬½éÍ¥¾¡¡¡V8¶¯¹ë¤òµÕÅ¾¤ÇÅÝ¤·Àª¤¤¡Ä1750¥Á¡¼¥à¤ÎÄºÅÀ¤Ë
¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×2025¡×·è¾¡
¡¡Á´¹ñ1750¤Î³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬ÄºÅÀ¤òÁè¤¦¡ÖÂè6²ó¤¯¤é¼÷»Ê¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè19²ó³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÁ´¹ñÂç²ñ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×À±ÌîÀç°ì´úÁèÃ¥¡×¡Ê¤¯¤é¼÷»Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×2025¡¢NPOË¡¿Í Á´¹ñ³ØÆ¸Ìîµå¿¶¶½¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·è¾¡Àï¤ÏÅìËÌÂè°ìÂåÉ½¤Ç2ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤¬4-3¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎÌ¾¸Å²°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Çº£²Æ¤ÎÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Âç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿V8¤òÃ£À®¤·¤¿Ä¹Á¾º¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¡ÊÂçºå¡Ë¤ò±äÄ¹10²ó¤ÎËö¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç·âÇË¤·¤¿¾ïÈØ¤Ï¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½øÈ×¤«¤é¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ï¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤ËÅðÎÝ¤òÍí¤á¤ÆÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢Â¼ÅÄÂö¿¿¤ÎÅêÁ°¤Ø¤Î¥Ð¥ó¥È¤¬2¥é¥ó¥¹¥¯¥¤¥º¤È¤Ê¤ê2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éã·Æ£·Äµ¨¤ÎÆóÎÝÁ°¤Ø¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤ËÅ¨¼º¤¬Íí¤ó¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢°ìµ¤¤Ë4ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡2²ó°Ê¹ß¤Ï¹¥µ¡¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î±ü»³ßêÅÔ¤¬4²ó3¼ºÅÀ¡£2ÈÖ¼ê¤Îº´Æ£±Í²ð¤¬2²óÂÇ¼Ô6¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç±ÛÁ°¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ò6²ó¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç²¼¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢½é²ó1»à»°ÎÝ¤«¤éÀ¾½Ð¸öÂÀ¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¡£3²ó¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÅ¨¼º¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂçÏÆ¹¬ÂÁ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ª2»àËþÎÝ¤Ç¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ïÈØ¤ÎÅ·°æÀµÇ·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é²ó¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤¬¼è¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ÇÔ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¤Îéâß·½ÓÅµ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú½à·è¾¡¡Û
¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¡4x-3¡¡Ä¹Á¾º¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¡ÊÂçºå¡Ë
Ì¾¸Å²°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¡3x-1¡¡±ÛÁ°¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡ÊÊ¡°æ¡Ë
¡Ú·è¾¡¡Û
¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡4-3¡¡Ì¾¸Å²°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë