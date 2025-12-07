°Û¹ñ¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë19ºÐ¡Ö°éÀ®¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Î¥Ð¥°¡×¡¡¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê0.59¡Ä°µÅÝÅª¤Ê¡ÈÅê¼ê3´§¡É
À¾Éð¤Î°éÀ®¡¦ÉÚ»ÎÂçÏÂ¤¬ÂæÏÑ¤ÎWL¤Ç¹¥À®ÀÓ
¡¡À¾Éð¤Î°éÀ®19ºÐ¡¢ÉÚ»ÎÂçÏÂÅê¼ê¤¬°Û¹ñ¤ÇÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨0.59¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾Éð¤ÎÉÚ»ÎÂçÏÂ¤¬°éÀ®¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Î¥Ð¥°¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÉÚ»ÎÂçÏÂ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÌµÁÐ¤·¤Æ¤ÆÍèÇ¯³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÚ»Î¤Ïºë¶Ì¡¦ÂçµÜÅì¹â¤«¤é2024Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.44¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ë¶á¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤Î¤Ó¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤ÏNPBÁªÈ´¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¡£11·î20Æü¤ÎJABAÁªÈ´Àï¤Ç4²ó¤È2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢Æ±27Æü¤ÎKBOÁªÈ´Àï¤â4²ó¤È2/3¤ò1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¤µ¤é¤Ë12·î6Æü¤ÎÂæÏÑ³¤ÍÎÀï¤Ç¤â6²óÌµ¼ºÅÀ¡£8Ã¥»°¿¶¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç·×15²ó¤È1/3¤òÅê¤²¶Ï¤«¤Ë2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤â¥È¥Ã¥×10.57¡¢Ã¥»°¿¶¤â¥È¥Ã¥×¤Î18¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉÚ»ÎÂçÏÂ¥¨¥°¤¯¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÉÚ»ÎÂçÏÂ100µå²á¤®¤ÆÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¤È¤¤Î¾¾ºä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë