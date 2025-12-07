研ナオコ、浜田雅功＆小川菜摘夫妻からの豪華いちごに大喜び
歌手でタレントの研ナオコが４日、オフィシャルブログを更新。友人であるお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功と妻で女優の小川菜摘夫妻から届いたという豪華な“かご盛り苺”を紹介し、喜びをつづった。
この日、研は『大好きないちご』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「私の大好きないちご 浜ちゃん菜摘ちゃんご夫妻から豪華な『かご盛り苺』を贈って頂きました」と報告し、鮮やかな赤色のいちごがぎっしり盛り付けられた華やかな写真を公開した。
さらに「我が家の冷蔵庫に常備している大きな練乳を付けて、、いただきました」といい、愛用の北海道コンデンスミルクとともに味わったことを満足気な様子でつづり、 最後には「有難う御座います」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「オーッ豪華なイチゴ」「凄い」「わぁ〜美味しそうな苺」「豪華な『かご盛り苺』」「最初見てケーキかと思っちゃいました」「苺もそう やって飾ると綺麗ですね」などの声が寄せられている。
この日、研は『大好きないちご』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「私の大好きないちご 浜ちゃん菜摘ちゃんご夫妻から豪華な『かご盛り苺』を贈って頂きました」と報告し、鮮やかな赤色のいちごがぎっしり盛り付けられた華やかな写真を公開した。
この投稿にファンから「オーッ豪華なイチゴ」「凄い」「わぁ〜美味しそうな苺」「豪華な『かご盛り苺』」「最初見てケーキかと思っちゃいました」「苺もそう やって飾ると綺麗ですね」などの声が寄せられている。