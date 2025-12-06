「ピーマンの肉づめ」がダイエット中におすすめな理由。食べやせできて、つくりおきにも大活躍
「夕方になるとお腹がすいて、お菓子に手が伸びちゃう」「仕事から帰ってからごはんをつくる気力がない…」そんなときこそ、つくりおきが力になってくれます。今回は、ダイエットカウンセラー・食生活アドバイザー、そして体質別ダイエット診断士をもつおにゃさんに、つくりおきがダイエットにもたらすメリットと、「ピーマンの肉づめ」レシピを教えてもらいました。
つくりおきが間食防止につながる理由
間食が増えてしまうのは、「早くおなかを満たしたい」という気持ちがあるから。空腹状態で冷蔵庫をあけたとき、すぐ食べられるものがパンやお菓子しかなかったら…絶対食べちゃいますよね？ 昔の私は、常に食パンをストックしていたので、小腹が減ったらいつもマーガリンとジャムをダブルで塗った食パンを食べていました。
でもつくりおきおかずがあったら、話は変わってきます！ 「レンジで温めるだけ」あるいは「そのまま食べられる」おかずがあれば、自然と選択肢が広がるんです。
ダイエットって、ひとつひとつの選択の積み重ねなんですよね。つくりおきは、ダイエット中の強い相棒みたいなもの。
とくに冬は外に出る時間が短くなり、活動量が落ちやすい季節。夕方に軽いエネルギーぎれを感じておなかがすきやすいという声をよく聞きます。
帰宅後の「とりあえずなにか食べたい！」という気持ちに、栄養のあるおかずで応えられることが健康的な食生活を続けるカギになります。
つくりおきで注意するポイント
つくりおきは便利ですが、保存期間の目安は「冷蔵3日以内」にしています。
ひとつは衛生面のリスクを避けるため。冬でも室内は暖房で暖かいので、肉や魚を使ったおかずは、早めに食べきるのが安心です。
もうひとつは、味や食感が落ちる前においしく食べきれること。「おいしい」と思えるうちに食べきると、またつくろうという気持ちになります。逆に「つくりすぎて飽きた」「味が落ちた…」という経験は、つくりおき習慣そのものが続かなくなる原因に。
つくる日、食べる日をざっくり決めておくと、冷蔵庫の中が停滞せず、ムダなく続けられます。週末に2〜3品つくって平日に食べきる、というサイクルが回せるようになると、心にも余裕が生まれるのを感じます。
ダイエット中に意識すべき味つけのコツ3つ
ダイエット中は「薄味にしなきゃ」と思い込みがちですが、味が単調だと飽きやすくて続きません。ここで大事なのが「メリハリ」！
ダイエット中の料理で意識したい、味つけのポイントは3つです。
1：だし、しょうゆ、みりん、酒といった家庭の定番調味料を組み合わせること
2：野菜の甘味とうま味を生かす加熱方法を工夫すること
3：少量の油でコクを補うこと
これらを意識するだけで、しっかり満足できる味になります。
今回ご紹介するピーマンの肉づめは、まさにその好例。だしのうま味が全体をまとめて、しょうゆベースの甘辛味がしみ込みやすいから、冷めてもおいしくてお弁当にもぴったりです。
それから香味野菜や香辛料を少し加えるだけでも、風味が立って新鮮な気持ちで食べられます。ショウガ、ニンニク、ユズコショウ、七味唐辛子といった体を温める食材は、冬にこそおすすめです。
「ピーマンの肉づめ」が食べやせ向きな理由
ピーマンは、ビタミンCがたっぷり。肉づめにすると、子どもから大人まで万人受けします。肉のタンパク質と野菜を一緒に摂れるから、主菜としてバランスがいいんです。形崩れしにくくて、お弁当に入れても食べやすいので子どもも大喜び。夕飯にもつくりおきに大活躍です。
味がしっかりなじむ翌日はさらにおいしくなるので、つくりおきに最適。忙しい日ほど、冷蔵庫にこういうおかずがあると本当に助かります。
「なにかつくらなきゃ」というプレッシャーから解放されて、ちゃんと食べることができる。それだけで、心も体も随分ラクになりますよ。
●ピーマンの肉づめ
【材料（2人分）】
ピーマン 5個
小麦粉 少々
サラダ油 少々
肉だね［ひき肉（お好みのもの）200g 塩コショウ各少々 卵1個 タマネギ 1／4個］
タレ［しょうゆ大さじ1と1／2 みりん大さじ2 酒大さじ2 だしの素小さじ1 水150mL］
●つくり方
（1） ピーマンは縦半分に切り、タネとワタを取る。タマネギはみじん切りにする。肉だねの材料をボウルに入れてよく混ぜる。
（2） ポリ袋に小麦粉とピーマンを入れてふり、ピーマンを取り出す。ピーマンに肉だねをつめる。
（3） フライパンにサラダ油をひき、（2）をひき肉の面を下にして入れ、焼き色がつくまで焼く。ひっくり返さずにタレを入れて混ぜ、フタをして弱めの中火で6分蒸し焼きにする。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう