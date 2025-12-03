歌手の福山雅治（56）がライブリハーサル中の最新ショットを公開し、驚きや心配の声が寄せられている。

【映像】「痩せた？」福山雅治の近影（複数カット）

これまでもInstagramで、父親、母親、兄と写った幼少期の家族ショットや、ヘアピンで髪をとめたデコ出しショットなど、プライベートの様子をたびたび発信してきた福山。2025年6月29日には、メガネをかけたライブのオフショットを公開し、「誰か分からなかった」「この福山雅治さん、一般人みたい」と話題となっていた。

「ましゃ痩せた？」近影に心配の声

12月1日の投稿では、27日から31日まで開催されるライブ『福山☆冬の大感謝祭 其の二十三』のリハーサル風景をアップ。「チーム福山は感謝祭リハに突入。年末LIVEに向けて引き続きよろしくお願いします！」と男性スタッフがコメントしている。

この投稿にファンからは「ヤバー 素でなんでこんなイケイケなん」「ましゃのネイル 新鮮で少しびっくり」「ましゃ痩せた？ リハ頑張ってね」「このところの忙しさで頬がこけて相当お疲れモードなの？大丈夫かな〜？」など、驚きや心配の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）