のん、『SPUR』オフショットでモデル力発揮！
俳優・アーティストののんが１日までにオフィシャルブログを更新。ファッション誌『SPUR』の撮影現場でのオフショットを多数公開。クラシックな空間で多彩なスタイリングを着こなす姿にファンから称賛の声が寄せられている。
『SPUR』は1989年創刊の日本発ファッション・モード誌で、最新のハイファッションやビューティ、カルチャー、ライフスタイルを発信する20代後半〜30代のファッション感度の高い女性に向けた月刊誌。
のんは同誌でトリーバーチのホリデーシーズンコレクションの撮影に参加。11月28日、『SPUR』と題してブログを更新すると、ブログ冒頭にバッグやシロクマ、クリスマスツリー、黄色のハートの絵文字を添えながら「こちらはオフショット」と深いブラウンのジャケットにライムグリーンのインナー、スタッズ模様のロングスカートを合わせたクラシカルなルック、鮮やかなイエローのアウターにブラウンバッグを合わせたレトロなスタイル、赤いニットにシャープな白襟を合わせたフレンチシックなコーデ、白地の花柄ワンピースに黒ロングブーツを組み合わせたフェミニンなコーデと雰囲気の異なる複数のコーディネートを披露した。
凛とした表情、柔らかく微笑むカット、ベッドの上でWピースする無邪気なショット、アンティーク調のインテリアに溶け込む自然なポージングなど、のんのファッションモデルとしての存在感が際立つ仕上がりとなっている。
この投稿にファンから「綺麗」「また違う雰囲気ののんちゃんを見れるのはありがたい♪」「どれも素敵」「ファッション誌はいつもと違うのんさんに会えるのが嬉しい」「オフショットは得した気分」「オシャレ」「カワイイ」「もう、どれもあんまり可愛いので、どこから本番でどこからオフショットなのか、区別が付きません」 「相変わらずの透明感」などの声が寄せられている。
『SPUR』は1989年創刊の日本発ファッション・モード誌で、最新のハイファッションやビューティ、カルチャー、ライフスタイルを発信する20代後半〜30代のファッション感度の高い女性に向けた月刊誌。
凛とした表情、柔らかく微笑むカット、ベッドの上でWピースする無邪気なショット、アンティーク調のインテリアに溶け込む自然なポージングなど、のんのファッションモデルとしての存在感が際立つ仕上がりとなっている。
この投稿にファンから「綺麗」「また違う雰囲気ののんちゃんを見れるのはありがたい♪」「どれも素敵」「ファッション誌はいつもと違うのんさんに会えるのが嬉しい」「オフショットは得した気分」「オシャレ」「カワイイ」「もう、どれもあんまり可愛いので、どこから本番でどこからオフショットなのか、区別が付きません」 「相変わらずの透明感」などの声が寄せられている。