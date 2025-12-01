球団発表

ロッテは1日、前オリオールズのホセ・カスティーヨ投手の入団が決まったと発表した。身長198センチ、体重114キロの大型左腕は、「千葉ロッテマリーンズの一員になれることに、とても興奮しています。チームに加われることが本当に嬉しいです」とコメントした。

29歳のカスティーヨは2018年にパドレスでメジャーデビュー。37登板で3勝3敗、防御率3.29をマークした。2年ぶりにメジャー復帰した今季はダイヤモンドバックス、メッツ、マリナーズ、オリオールズの4球団でプレー。計29登板で2勝2敗、防御率3.94。

メジャー通算69登板で5勝5敗、防御率4.11。ドジャース・大谷翔平投手との対戦成績は3打数1安打だった。

◯ホセ・カスティーヨ投手

「千葉ロッテマリーンズの一員になれることに、とても興奮しています。チームに加われることが本当に嬉しいです。チームのため、そして千葉ロッテのファンの皆さんのために、全力を尽くします。ファンの皆さんは野球界でも最も声援が大きく、情熱的なことで知られており、それが日本でプレーしたいと思った大きな理由の一つです。動画やスタジアムの様子を見て、ファンの皆さんが生み出すエネルギーが大好きになりました。皆さんのためにも早く日本語を覚えられるよう努力します。そしてお会いできるのを心から楽しみにしています。来年、球場でお会いしましょう！」

◯サブロー監督

「198cmの長身サウスポーで角度があり、150キロを超えるストレート、スライダーのキレともに素晴らしいという印象を受けました。制球力も高く、左右打者を問わずに抑えてくれることを期待しています。MLBではセットアッパーとしての実績があり、大谷キラーとしても知られているので、とても楽しみです。ブルペン陣の層が厚くなると思います」（Full-Count編集部）