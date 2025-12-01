くら寿司トーナメントポップアスリートカップ・関東地区クライマックス結果

全国約1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025 第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は、12月6日、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。11月3日には関東の2代表を決める「関東地区クライマックスDAY2」が埼玉の彩湖・道満グリンパークで行われ、西埼玉代表の西埼玉少年野球2021と、茨城代表の豊ナインズが神宮への切符を手にした。

関東第一ブロックでは西埼玉のほか、千葉・二和タイガース、栃木・阿久津スポーツ、西東京・金森アームズ、神奈川第一・東門前ガッキーズがトーナメントで代表権を争った。西埼玉は準決勝で二和にシャットアウト勝ちすると、阿久津との決勝は最終6回の反撃を凌ぎ、2-1の接戦を制して2年連続の神宮出場を決めた。

第二ブロックでは豊のほか、東東京・高輪クラブ、神奈川第二・戸塚アイアンボンドス、東埼玉・吉川ウイングス、群馬・休泊ジュニアがトーナメントの頂点を競った。豊は準決勝で延長戦の末に戸塚を退けると、吉川との決勝は、1点を追う5回に4本の長短打を集めて3点を挙げ逆転。嬉しい全国切符を勝ち取った。

■関東地区クライマックス 結果

◎第一ブロック

二和タイガース 1-0 東門前ガッキーズ

阿久津スポーツ 2-1 金森アームズ

西埼玉少年野球2021 3-0 二和タイガース

西埼玉少年野球2021 2-1 阿久津スポーツ

◎第二ブロック

吉川ウイングス 9-2 休泊ジュニア

豊ナインズ 7-6 戸塚アイアンボンドス

吉川ウイングス 7-1 高輪クラブ

豊ナインズ 3-1 吉川ウイングス（First-Pitch編集部）