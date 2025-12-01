関東クライマックス第二ブロックを制した茨城・豊ナインズ【写真：大会提供】

写真拡大

くら寿司トーナメントポップアスリートカップ・関東地区クライマックス結果

　全国約1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025　第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は、12月6日、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。11月3日には関東の2代表を決める「関東地区クライマックスDAY2」が埼玉の彩湖・道満グリンパークで行われ、西埼玉代表の西埼玉少年野球2021と、茨城代表の豊ナインズが神宮への切符を手にした。

　関東第一ブロックでは西埼玉のほか、千葉・二和タイガース、栃木・阿久津スポーツ、西東京・金森アームズ、神奈川第一・東門前ガッキーズがトーナメントで代表権を争った。西埼玉は準決勝で二和にシャットアウト勝ちすると、阿久津との決勝は最終6回の反撃を凌ぎ、2-1の接戦を制して2年連続の神宮出場を決めた。

　第二ブロックでは豊のほか、東東京・高輪クラブ、神奈川第二・戸塚アイアンボンドス、東埼玉・吉川ウイングス、群馬・休泊ジュニアがトーナメントの頂点を競った。豊は準決勝で延長戦の末に戸塚を退けると、吉川との決勝は、1点を追う5回に4本の長短打を集めて3点を挙げ逆転。嬉しい全国切符を勝ち取った。

■関東地区クライマックス　結果
◎第一ブロック
二和タイガース　1-0　東門前ガッキーズ
阿久津スポーツ　2-1　金森アームズ
西埼玉少年野球2021　3-0　二和タイガース
西埼玉少年野球2021　2-1　阿久津スポーツ

◎第二ブロック
吉川ウイングス　9-2　休泊ジュニア
豊ナインズ　7-6　戸塚アイアンボンドス
吉川ウイングス　7-1　高輪クラブ
豊ナインズ　3-1　吉川ウイングス（First-Pitch編集部）