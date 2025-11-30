全てを悟った妻が凍り付いた！自宅に残された夫と不倫相手の恐ろしい証【ママリ】

「不倫の痕跡」を妻が発見！自宅で全てを悟ったその瞬間

この作品は、作者・ぽん子さんのブログにて掲載中の助産師と夫が不倫をし、夫婦関係が破綻し再生するまでを書いた作品です。パートナーの不貞を疑っている時、探偵など専門業者に依頼して「不倫の確たる証拠」をつかむ人もいますよね。一方で、思わぬところから「不倫の痕跡」が見つかることもあるようです。ずっと「疑わしいな」と思っていた点が一気につながった時、裏切られた側の「今後どう動きたいか」という腹が括られるのかもしれません。

主人公の岡崎まいは第1子の出産にあたり、すてきな産院で出産できたことをとてもうれしく思っていました。担当をしてくれた助産師・佐野みくも優しく、夫と娘の3人で幸せな家庭生活がスタートできたと喜んでいました。





出産から1年が経つころ、まいは復職に向けて準備を進め始めます。しかし、復職の準備をし始めて気づいたのは、夫が想像以上に「育児を他人ごとだと思っている」という事実でした。この日も、まいは復職のためにスタートした断乳が原因で高熱を出してしまいます。夫のカズくんはまいの体調不良を目の前で見つつも「仕事だから」と出掛けていきました。高い熱と体の不調をかかえながら子どものお世話まで丸投げされたまいは、復職に向けて行う予定だった会社の人とのミーティングをキャンセル。そのことで「母としても社会人としても半人前だ」と落ち込みます。そこへ、まいのことを心配した会社の上司・鬼ツカさんがまいの家を訪ねてくれます。鬼ツカさんのおかげで病院にも行けたまいは、鬼ツカさんといろいろな話をし、心が癒されます。鬼ツカさんは育児に明け暮れるまいに「時には面白いドラマでも見て気分転換を！」と動画配信サイトで人気のドラマをおすすめしてくれるのですが…？

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

体調不良の妻を置いて出掛けていた夫・カズくん。彼はなんとまいも知っている助産師と不倫をしていたことが判明してしまいます。高熱を出して苦しむパートナーを放っておいてカズくんが出掛けていたのは、この日も不倫相手のところだったのかもしれませんね。



偶然のできごとで見つかった「夫の不倫の証拠」でしたが、まいはすぐに夫を責めることはありませんでした。それはこの場に第三者である鬼ツカさんがいたからかもしれません。鬼ツカさんは冷静にまいの夫・カズくんの行動を追及しますが、カズくんは何とか切り抜けようとアリバイを見せてきました。



人を好きになってしまうタイミングはいつやってくるか分かりません。また、人を好きになってしまった気持ちを責めることはできないでしょう。ただ、人を好きになることを止めないことと、体調不良の家族を放置したり、ましてや幼い子どもを放置したりすることは話が別。



命に対する優先順位はどんな時も高くもっておきたいものですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）