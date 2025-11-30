¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬È¿ÏÀ¡¡¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÄÎÁ¤ÎÉÔÊ§¤¤¤ò¼çÄ¥¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Ê¤¤¡×
µåÃÄ±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬È¿ÏÀ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½
¡¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ä¥Æ223¡×¤Ï30Æü¡¢¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤«¤é¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò´Þ¤à»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤Î²ò½ü¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Öº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Þ¤ÀÅö¼Ò¤ÏËÜ¥é¥¤¥ÄÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï28Æü¡¢Æ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Ï¥ä¥Æ223¤¬¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÉô·ÀÌóÉÔÍú¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ï¥ä¥Æ 223 ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³µÄ¤·¡¢ËÜ·ÀÌóÉÔÍú¹Ô¤Î²ò¾Ã¤òµá¤á¤Æ¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Ï¥Ï¥ä¥Æ 223 ¤ËÂÐ¤·¡¢»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó½ñ¤Î²ò½ü¤òÄÌÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥ä¥Æ223¤Ï30Æü¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤ËºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢Åö¼Ò¤ÏËÜ·ÀÌó¤òÅ¬ÀÚ¤ËÁ´¤¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÄÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÊýÅª¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÊ§¤¤¤ò´Þ¤à°ìÏ¢¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊµåÃÄ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤òÁË³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Èá¤·¤ß¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ä´¸¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÀÌóÌäÂê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÍèÇ¯¤â¡ÖµåÃÄ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿·ÆþÃÄÍ½ÄêÁª¼ê¤ò´Þ¤àÍèµ¨¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢12·î½é½Ü¤«¤é¿ï»þ¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ï2024Ç¯¤«¤éNPB¤Î2·³µåÃÄ¤È¤·¤Æ»²Æþ¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï123»î¹ç¤Ç35¾¡86ÇÔ¡¢¾¡Î¨.289¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£´û¤Ë¿¼Ã«Î¼»Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤È»³²¼¹¬µ±¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥³¡¼¥Á¿ØÁ´°÷¤¬ÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë