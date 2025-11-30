「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」

「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日、エスコンフィールドで開催される。昨年も大盛り上がりしたイベントを彩ったのは、韓国の美女チア軍団だった。プロ野球OBも魅力にうっとりしている。

日本ハムOBの杉谷拳士氏は自身のX（旧ツイッター）を更新。元ファイターズガールでタレント・滝谷美夢さんとともに、韓国のチア10人ときつねポーズ撮影した集合写真を投稿した。日本語で「キュンです」、韓国語で「みんなすごく可愛い」と綴っている。

杉谷氏は少し顔を赤らめ、嬉しそうな様子が伝わってくる。ファンからも「チア大好き杉谷さん」「雰囲気ほんわかしてていいね」「めっちゃ嬉しそう」などと笑顔が広がった。杉谷氏はこの日「日韓DPG熱烈リポーター」として参加し、イベントを盛り上げる。

韓国チームのチアは前回7月に開催された第1回にも登場。ハーフタイムショーでは日本ハムのオフィシャルチアチーム・ファイターズガールと「きつねダンス」でコラボするなど場内を盛り上げ、「まじでかわいい。スタイルも良い」「韓国のチアさん足なっがいな」などと話題を呼んだ。（Full-Count編集部）